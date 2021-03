Nie żyje twórca kasety magnetofonowej

Lou Ottens.





Od kasety do streamingu





fot. Markus Spiske

Zmarł Lou Ottens – były inżynier Philipsa, który był odpowiedzialny za stworzenie pierwszej na świecie kompaktowej kasety magnetofonowej.– donosi serwis informacyjny NRC Handelsblad. To kolejna sytuacja, która pokazuje, iż powoli nadchodzi czas pierwszych pionierów nowych technologii.Ottens rozpoczął pracę nad kasetą magnetofonową na początku lat sześćdziesiątych. Pierwotnie inżynier Philipsa, nie płacąc za to ogromnej sumy. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku królowały taśmy szpulowe. Ottens najpierw stworzył drewniany prototyp kasety magnetofonowej, którą można było zmieścić bezpośrednio w kieszeni. Inżynier pracował także nad przekonaniem Philipsa do przekazania darmowej licencji innym producentom – tak, aby kaseta mogła stać się bardziej popularna.Philips wprowadził pierwszą kasetę kompaktową w 1963 roku, a reszta jest już historią. To nie był jednak koniec kariery Ottensa. W późniejszych latach inżynierTrudno dziś przecenić znaczenie kaset magnetofonowych w kulturze muzycznej. Bez tego typu technologii nie istniałyby playlisty ani serwisy streamingowe. Nie byłoby boomu na Walkmana i Discmana. Kaseta magnetofonowa dała podwaliny sposobom współczesnego słuchania muzyki.Pomimo wszystkich swoich wad, kasety magnetofonowe wciąż cieszą się sporą popularnością. W 2016 roku sprzedaż tego formatuPatrząc jednak stricte z punktu technologicznego, kasety to absolutny przeżytek. Niektórzy z Was na pewno posiadają kilka z nich w piwnicy lub zakopanych na strychu.Być może toŹródło: Engadget / fot. Volodymyr Hryshchenko