Zwrot towaru w x-kom od teraz szybszy i w Paczkomacie

Zwrot towaru x-kom z Paczkomatem InPost

Popularna sieć sklepów z elektroniką x-kom przyspiesza zwroty zakupów. W efekcie nawiązania współpracy z firmą InPost od teraz konsumenci będą mogli dokonywać ich także w Paczkomatach. To znacznie szybsza, wygodniejsza i co najważniejsze: darmowa forma odesłania towaru.Do tej pory rezygnacja z towarów zakupionych w x-kom wymagała akceptacji zwrotu, dokonywanej w ciągu 48 godzin i postępowania zgodnie z instrukcją załączoną w odpowiedzi. Procedurę znacząco uproszczono dzięki Paczkomatom.To proste, wystarczy zgłosić chęć zwrotu zamówienia w ciągu 15 dni od daty zakupu, poprzez stronę internetową i zakładkę Zwroty i reklamacje . Tam konsument musi wypełnić formularz zwrotu i dopasować wielkość skrytki w Paczkomacie do gabarytu odsyłanego towaru - oczywiście sprzęt musi zmieścić się w automacie paczkowym. Wygenerowany w ten sposób kod będzie aktywny przez 14 dni od wygenerowania.produkty odsyłane z tytułu uszkodzenia lub nieprawidłowego działania obejmuje inna procedura - o tym konsumenta powiadomi stosowna informacja w dymku.