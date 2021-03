Mark Zuckerberg: teleportacja zamiast podróży w 2030 roku

Teleportacja wirtualna do 2030 roku

"Zamiast dzwonić do kogoś lub prowadzić czat wideo, po prostu pstrykasz palcami i teleportujesz się do niego w rzeczywistości wirtualnej. Nie do *jakiejś* przestrzeni. Na kanapę do jego mieszkania lub biura i czujesz, że jesteście tam razem"

Rozmowy w świecie wirtualnym już teraz mogą być niepokojąco wręcz realne. Prezes HTC Graham Wheeler podczas rozmowy ze mną korzystał ze sprzętu odwzorowującego precyzyjnie ruch jego gałek ocznych. Taka forma konwersacji była ciekawym doświadczeniem. | Źródło: mat. własny

Właściciel Facebooka Mark Zuckerberg w trakcie poniedziałkowego wywiadu z The Information opowiadał o przyszłości technologii, których wdrożenie jest bliższe, niż większości społeczeństwa może się wydawać. Duży nacisk położył na rozwój okularów smart typu VR i AR. Te do 2030 roku mają pozwolić na teleportację. Nie jest to jednak teleportacja w rozumieniu znanym z filmów science fiction.Wszyscy czołowi giganci technologiczni, tacy jak Facebook, Google, Microsoft i Apple, od dawna badają technologie rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Pomimo porażki konsumenckiej wersji Google Glass, chyba pierwszego z futurystycznych gadżetów z nimi związanego, okulary finalnie znalazły zastosowanie w niektórych przedsiębiorstwach. Microsoft rozwija HoloLens, a Facebook kupił Oculusa m.in. po to, aby zaprezentować światu własne smart okulary. Według doniesień zostaną przygotowane we współpracy z Ray-Ban i Luxottica Group SpA.Facebook przekonuje, że okulary będą wyglądały zupełnie zwyczajnie, ale ich użytkownik widział będzie znacznie więcej, niż patrząc przez normalne szkła.. Jednocześnie doświadczenie to ma być dużo bardziej "namacalne", niż nawet to, co oferują obecnie rozwiązania pokroju VIVE XR Suite, które z odpowiednim zestawem czujników już teraz działa doskonale.Zuckerberg zapewnia, że takie okulary zastąpią spotkania w realnym świecie. Bez obaw, nie chodzi tutaj o spędzanie wakacji w świecie wirtualnym lub co piątkowe "posiadówki" w gronie najbliższych. Zuckerberg chce, aby smart okulary Facebooka ograniczały do minimum podróże, których podejmowanie nie jest niezbędne. Pozwoli to nie tylko oszczędzać czas i pieniądze, ale nawet zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, redukując liczbę podróży samochodowych, ale przede wszystkim samolotowych (do odległych krajów) do minimum.Prawdę mówiąc po tym, co pokazał mi prezes HTC Graham Wheeler, jestem absolutnie przekonany co do tego, że tak będzie i powinna wyglądać przyszłość spotkań na poziomie zawodowym. Ba, w ten sposób można spotykać się z dealerami samochodów na etapie kupna wymarzonego pojazdu, architektami projektującymi nasze przyszłe domy i mieszkania... podobne przypadku można mnożyć.Źródło: The Information