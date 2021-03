Młode Polki chcą być youtuberkami, instagramerkami, tiktokerkami (raport)

Niektórzy twierdzą, że w dzisiejszych czasach, aby zrobić karierę w sieci, wystarczy być kobietą i robić dosłownie cokolwiek. W tym kontekście niezwykle ciekawie prezentują się dane z raportu przygotowanego przez Fundację Inspiring Girls Polska, które rzucają światło na to, czym chcą zajmować się zawodowo dziewczęta w wieku 10-15 lat. Niemal połowa z nich (48%) w przyszłości chciałaby czerpać dochody z prowadzenia kanału w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Instagram lub TikTok.Wyniki badaniapokazują, kim chciałyby zostać w przyszłości polskie nastolatki. Pokazują one dość dużą rozbieżność w wyborach córek i ich matek. Tylko (a może: "aż"?) 44% matek podało przynajmniej jeden taki sam zawód, jaki wskazała ich córka. Największą zgodność uzyskano wskazując zawody graficzki komputerowej oraz zawodów prawniczych. 48% córek marzy o karierze internetowej influencerki. Matki nie wiedzą, że działalność taką można postrzegać w kontekście zawodu.– mówi Marta Rybicka, Senior Business Director w agencji badawczej IQS.Dziewczyny w wieku 10-15 lat chcą zostać graficzkami komputerowymi (21%), pracować w zawodach prawniczych (18%) być nauczycielkami (17%), czy też osobistymi trenerkami i dietetyczkami (16%). Bardzo mało dziewczynek wskazuje zawody związane z analityką (1%) i doradztwem dot. finansów osobistych (2%). Największą rozbieżność pomiędzy zawodami wskazywanymi przez mamy i ich córki widać na przykładzie zawodu farmaceutki, specjalistki ds. administracji systemów informatycznych oraz

"Zawód youtuberka nie istnieje w oficjalnej klasyfikacji zawodów GUS, dlatego nie dziwi fakt, że matki dziewczynek czterokrotnie rzadziej (12%) niż ich córki wskazywały to zajęcie jako preferowane"

Zawody preferowane przez polskie nastolatki w wieku 10-15 lat oraz przez ich matki dla nich. | Źródło: Fundacja Inspiring Girls Polska

"Dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców i zdane są na media społecznościowe. Stąd tak bardzo ważne dla ich przyszłych szans rozwojowych jest to, żeby właśnie na tym wczesnym etapie pokazać im różnorodność wyborów i możliwości życiowych - zawody, ścieżki rozwoju, role. Tysiące kobiet robią niesamowite rzeczy, zmieniają świat, leczą, zarządzają, odkrywają – dziewczynki muszą się o tym dowiedzieć! Tym właśnie – łączeniem dziewczynek z role models - będziemy się zajmować w Fundacji Inspiring Girls Polska"

"Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że dla młodych dziewcząt studiowanie to odległa przyszłość. Stąd tak częsta w grupie badanych dziewcząt odpowiedź "nie wiem" udzielona na pytanie o chęć kontynuacji nauki na studiach (39%). Bardziej przekonane do studiowania są piętnastolatki (68%; wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż ogółem)"

– wyjaśnia Eliza Durka, fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska.Zaledwie 58% dziewczynek w wieku 10-15 lat widzi potrzebę ukończenia studiów wyższych. Aż 86% matek ją dostrzega.- komentuje Marta Rybicka z IQS.Aż u 3% badanych matek dominował pogląd, że lepiej byłoby, gdyby ich córki w przyszłości skupiły się na sobie i swojej rodzinie.Źródło: Newseria.pl