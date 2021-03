Nie uwierzysz: ktoś płaci 9,6 miliona złotych za tweeta

Co się dzieje?

Dostarczamy Wam ciekawych wieści ze świata nowych technologii już od 17 lat (koniecznie weź udział worganizowanym z tej okazji), a prywatnie interesujemy się nimi jeszcze dłużej. Na przestrzeni tego czasu widzieliśmy już dużo niezwykłych rzeczy w Internecie, ale ostatnie miesiące pokazują, że zachodzą tam zjawiska coraz dziwniejsze. Czy bowiem kilka lat temu ktokolwiek wpadłby na to, żeby za tweeta, a w zasadzie jego unikalny certyfikat cyfrowy (niezamienny token NFT), ktoś chciał zapłacić 2,5 miliona dolarów, czyli równowartość 9,6 mln złotych? Taka sytuacja miała właśnie miejsce.Pod koniec zeszłego miesiąca Ania wspominała, że odnowiona wersja Nyan Cat została sprzedana za równowartość 2,2 miliona złotych. Przy tej okazji wytłumaczyła, czym są niezamienne tokeny NFT - naprawdę warto przeczytać ten wpis, aby zgłębić ich ideę. W tej samej postaci w serwisie vent.co sprzedawany jest pierwszy tweet w historii, opublikowany przez szefa Twittera, Jacka Dorseya.

Oferta złożona w serwisie vent.co. | Źródło: mat. własny

"just setting up my twttr"

"właśnie założyłem i ogarniam swojego Twittera"

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

, czyli w wolnym tłumaczenieniu- tak brzmi pierwszy wpis na Twitterze, który pojawił się na Twitterze 21 marca 2006 roku. Treść cyfrowa, zweryfikowana za pomocą technologii blockchain, jest licytowana w serwisie Vualuables @Cent od grudnia 2020 roku. Ofertę w wysokości 2,5 miliona dolarów złożył Sina Estavi, CEO Bridge Oracle, przebijając tym samym ofertę założyciela TRON, Justina Suna, wynoszącą 2 miliony dolarów.Nawet po sprzedaży powyższy tweet Dorseya widniał będzie online, o ile nie zostanie skasowany.Jeśli nie za bardzo rozumiesz ideę kupowania tego rodzaju dóbr cyfrowych, potraktuj je jak... swojego rodzaju dzieła sztuki nowoczesnej.Źródło: Vent.co