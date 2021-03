Świętujemy 17. urodziny! Weź udział w konkursie, cenne nagrody czekają

Świętujemy 17. urodziny! Weź udział w konkursie

Urodzinowy konkurs z cennymi nagrodami

Dysk zewnętrzny ADATA SSD External SE800 1TB

Słuchawki nauszne Creative SXFI Gamer

Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster AE-5

Zestaw głośników Genesis Helium 300 BT

Biurko Genesis Holm 510 RGB

Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 380

Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 400

Słuchawki HyperX Alloy Origins 60

Pamięć RAM HyperX Fury RGB 16GB

Mysz HyperX Pulsefire Haste + podkładka Fury Ultra RGB

Słuchawki Logitech ASTRO A20 na PS4/PS5

Słuchawki Logitech ASTRO A50 + Base Station dla PS4/PS5/PC

Słuchawki Logitech G733

Bezprzewodowy trackball Logitech MX Ergo

Klawiatura Logitech MX Keys dla Mac

Mysz Logitech MX Master 3

Mysz Logitech MX Master 3 dla Mac

Soundbar Philips TAB7305

Smartfon Realme 6S 4/64 GB

Słuchawki Technics EAH-F70

Router Tenda AC23

Zestaw routerów mesh Tenda Nova MW5c

Router Tenda TX3

Obudowa PC XPG Battlecruiser

W lutym tego roku minęło dokładnie 17 lat odkąd ruszył nasz serwis. Nieubłaganie zbliża się moment, w którym dobijemy do pełnoletności. :) Gdy zaczynaliśmy, Internet w Polsce i na świecie wyglądał zupełnie inaczej. Wypasione domowe komputery PC oferowały 256 MB pamięci DDR RAM, dysk 80 GB i oczywiście nagrywarkę CD-RW. Dziś smartfony, które nosimy w kieszeniach oferują zdecydowanie większą moc obliczeniową.Gdy zaczynaliśmy, przyświecała nam idea stworzenia kompletnej bazy darmowego i legalnego oprogramowania, które każdy będzie mógł pobrać na swój komputer. Przez lata poszerzyliśmy działalność również o publicystykę, zajmując stałą pozycję na liście topowych polskich serwisów o nowych technologiach.Cieszymy się, że nadal jesteście z nami i chętnie zaglądacie na strony naszego serwisu. Nieustannie pracujemy nad treściami wysokiej jakości, komentując otaczającą nas technologiczną rzeczywistość.Z okazji 17. urodzin przygotowaliśmy konkurs w znanej i lubianej formie. Do akcji zaprosiliśmy uznanych producentów sprzętu, którzy jak zawsze nie zawiedli i dostarczyli naprawdę fantastyczne nagrody.Na uczestników konkursu czeka ponad 20 atrakcyjnych nagród i mamy nadzieję, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. W tym roku w puli znalazł się sprzęt, który z pewnością będzie idealnym uzupełnieniem stanowiska komputerowego. Nie zabrakło też produktów z innych kategorii, jak smartfon marki Realme czy soundbar Philips. Przekonajcie się sami:Oczywiście dziękujemy Partnerom konkursu, bez których lista nagród nie byłaby tak atrakcyjna. Aby stanąć przed szansą zgarnięcia jednej z powyższych nagród, odwiedź stronę konkursową i wypełnij formularz. Zasady są bardzo proste, a każdy uczestnik może wskazać preferowaną nagrodę.Konkurs trwa do 22 marca bieżącego roku. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia! :)