Starship SN10 wybucha chwilę po udanym lądowaniu (wideo)

Eksplozja Starship SN10

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

A było tak blisko sukcesu... Rakieta SpaceX Starship SN10 swój lot na wysokość 10 km nad powierzchnię Ziemi zakończyła pomyślnym lądowaniem, w przeciwieństwie do modeli Starship SN9 i Starship SN8, które eksplodowały podczas lądowania. Niestety, coś poszło niezgodnie z planem i gdy media obwieściły już sukces firmy należącej do Elona Muska, pojazd kosmiczny wyleciał w powietrze.Starship to intensywnie testowana w ostatnim czasie rakieta wielokrotnego użytku, która w przyszłości ma zabrać ludzi na Marsa w okolicach 2026 roku. Od 2024 roku SpaceX chce wykorzystywać ją m.in. do trasportowania astronautów na powierzchnię Księżyca. Finał kolejnej próby zakończył się właśnie niepowodzeniem.Test Starship SN10 trwał kilkanaście minut i wszyscy mogli go oglądać na żywo, podczas transmisji prowadzonej w serwisie YouTube. Poniższy materiał kończy się ogłoszeniem sukcesu. Kolejny jednak, zarejestrowany zaledwie kilka chwil po nim, pokazuje efektowny wybuch.Przyczyny eksplozji do tej pory nie zostały ujawnione. SpaceX na pewno jest krok dalej do sukcesu, ale do umieszczenia w rakiecie ludzi jeszcze daleka (?) droga.Źródło: mat. własny