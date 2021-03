Allegro wybrało dostawcę swoich własnych automatów paczkowych

Modern-Expo zbuduje automaty pocztowe Allegro

"Dbamy o to, aby klienci Allegro byli zadowoleni na każdym etapie zakupów. Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80% przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok 30.000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro. Nowa sieć zapewni klientom jeszcze lepszy dostęp do tych ekonomicznych metod dostawy, oraz w połączeniu usługami magazynowymi Allegro, które również planujemy uruchomić w tym roku, stworzy nową jakość w zakresie komfortu dostaw. W pierwszej fazie projektu planujemy uruchomić 3000 zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku"

"Jesteśmy dumni w Allegro z tego, że na każdym etapie łańcucha wartości, wspieramy lokalne przedsiębiorstwa, dlatego też bardzo cieszymy się z wyboru polskiej firmy Modern-Expo na naszego dostawcę automatów paczkowych"

Automaty paczkowe Allegro zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, ale teraz poznaliśmy więcej szczegółów na ich temat. Największa platforma sprzedażowa online w Polsce poinformowała, że wybrała dostawcę swoich urządzeń i podpisała z nim list intencyjny. Okazuje się, że konsumenci skorzystają z nowej infrastruktury jeszcze w 2021 roku.Allegro uważa, że własna sieć automatów przyspieszy proces dostaw i poprawi wygodę zakupów. Już teraz zakupy w tym serwisie da się zamówić kurierem lub odebrać samodzielnie w największej w Polsce sieci, liczącej już ponad 30 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru. Już w połowie dołączą do nich punkty stworzone we współpracy z Modern-Expo Group.- powiedział Grzegorz Czapski Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro.- dodał.Już teraz uruchomiono specjalną stronę internetową, gdzie zainteresowani udostępnianiem powierzchni mogą zgłaszać propozycje lokalizacji pod budowę sieci automatów paczkowych. Można to będzie robić już od 4 marca pod adresem na.allegro.pl/nasze-punkty Sieć automatów paczkowych to kolejna inwestycja związana z usługami logistycznymi, którą Allegro zapowiedziało w 2021 roku. W drugiej połowie roku zostanie uruchomione nowoczesne centrum logistyczne dla firm sprzedających na Allegro w podwarszawskim Adamowie, mające na celu dalszą poprawę szybkości i wygody dostawy.Przypominamy, że w swoje automaty w Polsce postawi prawdopodobnie także Alibaba Źródło: Allegro