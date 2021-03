Google Fonts z biblioteką tysięcy darmowych ikon

Google Fonts to teraz nie tylko czcionki

Źródło: Google Fonts

Jeśli działacie w segmencie tekstowym/graficznym, to zakładam, że nie obca jest Wam platforma Google Fonts. Od dawna oferuje ona katalog darmowych czcionek możliwych do wykorzystania przy licznych projektach. Jak się okazuje, jej biblioteka została właśnie poszerzona o zupełnie nową kategorię.Mowa mianowicie o ikonach, które tak naprawdę stanowiły podstawę powstania pisma. Za ich pomocą przekazywano informacje m.in. na papirusach czy glinianych tabliczkach w starożytnym Egipcie, a także rysowano na skałach, by opowiedzieć konkretne historie. W erze cyfrowej równie chętnie korzystamy z tego typu formy komunikacji – chociażby dodając emotikony do wiadomości.Za pomocą ikony „x” zamykamy także praktycznie każdy program komputerowy. Google zdecydowało się więc na. Na jej stronie głównej pojawiła się właśnie zupełnie nowa zakładka.W jej obrębie znajdziemy(w pięciu stylach – wypełnionym, obrysowanym, zaokrąglonym, dwukolorowym i ostrym)), które możemy wykorzystać na własnych stronach internetowych czy innych projektach. Wszystkie wykonane są w charakterystycznym dla Google motywie Material Theme. Nowe zestawy treści open source mają pojawiać się regularnie.Dodatkowo, które możecie zobaczyć na grafice otwierającej ten artykuł. Zostało ono przygotowane tak – według Google – by oddać istotę materiałów oferowanych przez Google Fonts.Źródło i foto: Google