W 2021 roku nazwa.pl wyda fortunę na innowacje. Znamy plany firmy

Spółka nazwa.pl pochwaliła się swoimi planami rozwoju na 2021 roku. Dowiedzieliśmy się, że ten będzie rekordowy pod względem inwestycyjnym. Znany polski rejestrator domen i firma hostingowa zapowiedziała wydatki na poziomie 12 milionów złotych. Celem zrealizowania ambitnych planów zrekrutowano dodatkowy zespół inżynierów, którzy będą zajmowali się nowymi wdrożeniami. Na co konkretnie mogą liczyć nowi i obecni klienci nazwa.pl?Uwaga spółki będzie skierowana na dostarczeniu użytkownikom jeszcze szerszego wachlarza usług oraz przyspieszeniu działania tych, które obecnie są dostępne w ofercie. Po kompleksowej wymianie serwerów w 2020 roku przyszła kolej na rozwój rozwiązań programowych, co przy rosnących kosztach pracy i niedoborze specjalistów IT stanowi duże wyzwanie. Jako podstawowy cel na 2021 rok spółka wyznaczyła sobie wprowadzenie usług Public Cloud i Private Cloud w trzecim kwartale. Na bazie tej technologii firmy będą mogły tworzyć dowolne instalacje i przenosić swoją infrastrukturę z dotychczasowych serwerów, utrzymywanych często w złych warunkach w lokalnych serwerowniach biurowych, do chmury spełniającej normę ISO 27001.W zostanie również usługa Kubernetes, pozwalająca na zarządzanie, automatyzację i skalowanie aplikacji kontenerowych. Lokalizacja zarówno usług Public Cloud, Private Cloud, jak i Kubernetes będzie posiadała co najmniej 2 strefy dostępności, pomiędzy którymi będą zestawione połączenia sieciowe za pomocą ciemnych włókien.Operator unowocześni interfejs programu do zarządzania hostingiem Active.admin i nadać mu również nowy rys wizualny. Nowy interfejs będzie miał 3 różne widoki, możliwe do przełączenia przez użytkownika, dzięki którym użytkownicy korzystający z popularnych rozwiązań: CPanel, DirectAdmin i Plesk, będą mogli wykorzystać swoje dotychczasowe przyzwyczajenia.Usługi Software as a Service (SaaS) oraz Serverless pojawią się w ofercie nazwa.pl w drugiej połowie roku, a ich celem będzie ułatwienie wdrażania funkcjonalności za pomocą rozwiązań gotowych natychmiast do użycia. Wprowadzeniu usług SaaS będzie towarzyszyło również wdrożenie opłat za usługi w modelu subskrypcyjnym i za użycie. Model ten być może pojawi się również na hostingu, co byłoby całkowitą nowością na rynku polskim.Content Delivery Network (CDN), czyli sieć serwerów utrzymujących kopie elementów strony WWW w różnych lokalizacjach bliższych użytkownikowi, to propozycja skierowana do wszystkich użytkowników usług hostingowych. Usługa dystrybucji treści będzie działała automatycznie dla każdej domeny przypisanej do CloudHosting w nazwa.pl – a właściwie już działa, bo jej elementy już funkcjonują w Krakowie, Warszawie i Amsterdamie. Termin uruchomienia kolejnych węzłów będzie zależał od dostawców transmisji danych i właścicieli Data Center, w których będą kolokowane urządzenia nazwa.pl. Firma ma nadzieję, że do końca obecnego kwartału uda się uruchomić przynajmniej najważniejsze z nich.W pierwszej połowie bieżącego roku planowane jest wprowadzenie nowej wersji aplikacji Cloud Backup, która pozwoli na wykonywanie kopii zapasowych już nie tylko z komputerów pracujących pod systemem Windows, ale również MacOS i Linux.Trwają również pierwsze prace nad wdrożeniem nowatorskiego oprogramowania do archiwizacji poczty z kont użytkowników. Projekt został oznaczony nazwą Mail Backup, a jego działanie ma polegać na archiwizacji poczty na różnych skrzynkach użytkownika programu. Podobnie jak w przypadku Cloud Backup wszystkie dane będą szyfrowane za pomocą mocnego algorytmu AES-256 i przesyłane do nazwa.pl wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.Źródło: nazwa.pl