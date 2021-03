Facebook wypłaci użytkownikom serwisu wysokie odszkodowania

Pozew o rozpoznawanie twarzy

„Pod każdym względem ugoda zawarta w ramach tego pozwu zbiorowego na kwotę 650 milionów dolarów, w sprawie związanej z naruszeniem prywatności, jest przełomowym wynikiem.”

„To jedna z największych w historii ugód w sprawie o naruszenie prywatności. Dzięki niej każdy zainteresowany przystąpieniem do sporu otrzyma co najmniej 345 dolarów odszkodowania.”

Cambridge Analytica wciąż na językach

Cóż, dotychczas Facebook niejednokrotnie zawiódł swoich użytkowników w kwestiach prywatności i bezpieczeństwa. Chyba nie ma na świecie internauty, który nie słyszał chociażby o skandalu Cambridge Analytica, z którym Facebook był bezpośrednio powiązany. Platforma ma jednak na sumieniu o wiele więcej niż mogłoby się zdawać i niektórzy użytkownicy starają się o to, by ta poniosła za swoje naruszenia konsekwencje.Tak się składa, że wkrótce Facebook będzie musiał wypłacić niektórym swoim użytkownikom łącznie aż 650 milionów dolarów odszkodowania. To na postawie przedsądowej ugody zawartej przez firmę z trzema powodami, którzy w 2015 roku złożyli przeciwko niej zbiorowy pozew. Ugodę tę właśnie zatwierdził sędzia James Donato z Sądu Okręgowego Północnego Dystryktu Kalifornii.O co tak właściwie Facebook został w 2015 roku pozwany? Otóż za to, że wykorzystał on w swoim serwisie system rozpoznawania twarzy bez zgody użytkowników. To właśnie ten system pozwala na szybkie oznaczanie siebie i znajomych na publikowanych obrazach i filmach. Jeśli uzna on, że znajdujemy się na konkretnym zdjęciu opublikowanym przez znajomego, zasugeruje temu znajomemu, aby nas na nim oznaczył.Powodzi w sprawie, czyli trzej mieszkańcy stanu Illinois w swoim pozwie stwierdzili, że Facebook w powyższy sposób złamał prawo tego stanu. Na terenie Illionois przyjęto ustawę Biometric Information Privacy Act pozwalającą konsumentom pozwać firmę, która wykorzystała ich dane biometryczne bez uprzedniego pozyskania ich zgody.Prawnicy Facebooka rzecz jasna przez długi czas utrzymywali, że pozew jest bezpodstawny. Ci zapowiadali, że będą w sądzie energicznie bronić firmy. W 2019 roku Facebook zmienił jednak działanie systemu rozpoznawania twarzy w swojej platformie, pozwalając na wyłączenie tej funkcjonalności, a potem przystał na ugodę. Widocznie zdał on sobie sprawę z tego, że zapewne wiele w sądzie nie ugra.Za sprawą ugody trzej powodzi otrzymają po 5 tysięcy dolarów odszkodowania. 1,6 miliona innych użytkowników Facebooka może natomiast odebrać od Facebooka co najmniej po. Niestety, jako że sprawa toczyła się w USA, mowa tylko o użytkownikach z USA., czytamy w dokumentach poświęconych ugodzie.Choć powyższą sprawę Facebook ma za sobą, czeka go jeszcze wiele innych. Wcześniej w tym miesiącu kolejny pozew zbiorowy przeciwko niemu złożono w Sądzie Najwyższym w Londynie. Odnosi się on do skandalu Cambridge Analytica. W jego przypadku powodzi żądają od Facebooka rekompensaty za udostępnienie danych miliona jego użytkowników z Anglii i Walii aplikacjom firm trzecich.Źródło: Computing , fot. tyt. Canva