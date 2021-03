Kupiła od Apple iPhone 12 Pro Max. Dostała jabłkowy jogurt

Jogurt zamiast smartfona

Chinka imieniem Liu zamówiła z oficjalnego sklepu internetowego Apple swojego wymarzonego iPhone'a 12 Pro Max. Jak wielkie było jej zdziwienie, gdy w pudełku zamiast kosztującego równowartość ok. 5200 złotych produktu firmy z Cupertino znalazł się... jogurt jabłkowy. Kobieta swoją historią podzieliła się na chińskim serwisie społecznościowym Weibo.W swoim materiale wideo opublikowanym kilka dni temu na Weibo, zrozpaczona Chinka zarzeka się, że smartfon został kupiony na oficjalnej stronie Apple. Gdy otwarła opakowanie, w środku znajdował się jogurt. Pechowa konsumentka nie obwinia jednak Apple. Przesyłki nie dostarczył jej kurier. Ta została włożona do skrzynki pocztowej, znajdującej się w jej bloku mieszkalnym. Zapewne domyślacie się, co działo się dalej.Lokalna policja uznała podmianę zawartości paczki za kradzież, choć nikt nie wie tak naprawdę, kto jej dokonał i na jakim etapie dostawy przesyłki. Zarówno Apple, jak i firma przewozowa Express Mail Service rozpoczęły dochodzenie w tej sprawie.