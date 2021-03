Ruszył polski sklep Amazon. Zrobisz w nim zakupy już dziś

Wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie.



A więc doczekaliśmy się. Dziś wystartowała polska odsłona sklepu Amazon. Polski Amazon dostępny jest pod adresem Amazon.pl. Pięć dni temu sugerowaliśmy, że amerykański gigant wkroczy niebawem do naszego kraju i stanie się tak prawdopodobnie jeszcze przed Wielkanocą. Nie myliliśmy się. Wcześniej, z końcem stycznia bieżącego roku Amazon otworzył rejestrację dla przedsiębiorców Amazon.pl już działa, a Polacy mogą robić zakupy w serwisie. Do tej pory polscy konsumenci korzystali przede wszystkim z niemieckiej odsłony serwisu i... niewykluczone, że dalej będą to robić, jeśli tylko ceny będą tam bardziej atrakcyjne. Czy Amazon jest w stanie zagrozić Allegro? Eksperci uważają, że pozycja obecnego lidera jest niezagrożona, przynajmniej w perspektywie najbliższych lat.