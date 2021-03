10 ukrytych funkcji Gmaila, które zwiększą twoją produktywność

Warto je znać. Warto je znać.



Większość internautów korzysta na co dzień jedynie z najprostszych funkcji swojej poczty elektronicznej - wszystko sprowadza się na ogół do szybkiego odczytywania i wysyłania maili. To właśnie w związku z tym wiele ciekawych zmian wprowadzanych do skrzynek Gmail przez Google, przechodzi wśród jej użytkowników bez większego echa. Zachęcam się do zatrzymania na chwilę w codziennym pędzie i przyjrzenia się bliżej temu, co oferuje najpopularniejsza internetowa skrzynka pocztowa na świecie. Przeglądanie wiadomości może być przyjemniejsze.



Poradnik powstał w oparciu o desktopową, przeglądarkową wersję Gmaila. Jeśli jesteście zainteresowani sztuczkami dotyczącymi mobilnej jego wersji, zachęcam do lektury wpisu



Zmień domyślny motyw na ciekawszy

Bardzo niewiele trzeba, aby tchnąć sporo życia w domyślny, nudny motyw poczty Gmail. Zaskakująco niewielka liczba użytkowników zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana motywu Gmail z białego lub czarnego to wyjątkowo proste zadanie. Wystarczy kliknąć w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a na liście w sekcji "Motyw" kliknąć "Wyświetl wszystkie". Możesz wybierać spośród wielu motywów, a w niektórych przypadkach określić nawet poziom winietowania (polecam włączyć), rozmycia lub dostosować tło tekstu.



Źródło: mat. własne





Źródło: mat. własne



Zmień typ skrzynki odbiorczej

Domyślny typ skrzynki odbiorczej jest w porządku, ale być może na co dzień wygodniejszy okaże się inny? Google oferuje sześć różnych typów skrzynki odbiorczej. Internauta może wybierać pomiędzy układem domyślnym, najpierw ważne, najpierw nieprzeczytane, najpierw oznaczone gwiazdką, priorytety, wiele skrzynek odbiorczych. Pierwszy oraz ostatnie dwa typy da się dodatkowo personalizować i decydować o tym, czy poczta ma wyświetlać wyłącznie folder główny, czy kierować część wiadomości automatycznie do zakładek Oferty, Społeczności, Powiadomienia i Fora.



Aby zmienić typ skrzynki, kliknij na ikonę koła zębatego ("Ustawienia") i zerknij na sekcję "typ skrzynki odbiorczej". Dobierz idealną dla swoich preferencji.



Źródło: mat. własne



Wybierz tryb odczytywania wiadomości

Kolejna z interesujących i praktycznych funkcji dotyczy tego, w jaki sposób mają być wyświetlane wiadomości otwierane w Gmail. Domyślnie, po kliknięciu w dany wątek, wiadomość otwiera się w trybie bez podziału, niemalże pełnoekranowym. Przechodząc do menu ustawień, do sekcji "okienko odczytu" można to zmienić. Kliknięcie w wątek może powodować otwarcie wiadomości bez podziału, po prawej stronie skrzynki odbiorczej lub pod skrzynką odbiorczą. Dwie ostatnie opcje powinny przypaść do gustu użytkownikom dużych monitorów o wysokiej rozdzielczości.



Źródło: mat. własne





Źródło: mat. własne



Wycisz irytujące wątki mailowe

Denerwują się wyskakujące co rusz powiadomienia o nowych wiadomościach w wątku, w którym nie uczestniczysz bezpośrednio i tylko odczytujesz co jakiś czas? Gmail pozwala wyciszyć konwersację. Funkcja ta określana jest jako funkcja "Ignorowania". By z niej skorzystać, wejdź do wątku, który chcesz wyciszyć, a następnie kliknij na trzy umieszczone w pionowym układzie kropki w górnej części ekranu, pod paskiem wyszukiwania. Pozostaje Ci wybrać opcję "ignoruj" i cieszyć się świętym spokojem.





Źródło: mat. własne



Cofnij wysłanego maila

Ile razy zdarzyło Ci się wysłać wiadomość do niewłaściwego odbiorcy? Ile razy pisałeś "załączam", nie załączając przy tym żadnego pliku? Ech, chciałoby się czasem cofnąć wysłaną wiadomość... Na szczęście Gmail na to pozwala! Technicznie nie jest to osiągane poprzez "cofanie" wysyłki e-maila, a opóźnienie czynności wysyłania określonego pakietu danych o maksymalnie 30 sekund.



Jak cofnąć wysłanego maila? Musisz przejść do menu ustawień (ponownie: ikona koła zębatego), a następnie kliknąć w "Zobacz wszystkie ustawienia". Teraz w zakładce "Ogólne" pozostaje Ci znaleźć funkcję "Cofnij wysyłanie" - czwartą pozycję od góry. Polecam ustawić czas jej aktywności na 30 sekund. Dokładnie tyle czasu otrzymasz na anulowanie procesu wysyłki swoich wiadomości. Czynność na koniec potwierdź przyciskiem "Zapisz zmiany" na samym dole strony.







Źródło: mat. własne