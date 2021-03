Nowe taryfy internetowe NEXT Mobile idealne do home office

„Smart Home”: 100 GB (dzień) + 200 GB (noc) – 37,00 zł/miesięcznie

„Smart School”: 200 GB (dzień) + 200 GB (noc) – 68,00 zł/miesięcznie

„Smart Office”: 300 GB (dzień) + 200 GB (noc) – 99,00 zł/miesięcznie

Osoby szukające dużych paczek gigabajtów mobilnego internetu może zainteresować nowa oferta NEXT Mobile. Operator wirtualny działający na infrastrukturze sieci Plus zaproponował trzy promocyjne taryfy internetowe.W ramach taryf klienci otrzymająlubw ciągu dnia oraz 200 GB do wykorzystania w nocy tzn. w godzinach 1:00 - 8:00. W ramach promocji NEXT Mobile dla nowych i przyszłych klientów wprowadził opłatę aktywacyjną za 1,00 zł. Promocja obowiązywać będzie do końca marca, z możliwością przedłużenia promocji, jeśli obostrzenia związane z koronawirusem utrzymają się.Abonament w ramach oferowanych taryf objęty jest bezterminową umową, którą można zakończyć w każdym momencie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Proces zawierania umowy odbywa się w 100% zdalnie, co jest szczególnie wygodne w obecnych czasach.Cennik nowych taryf internetowych NEXT Mobile:Źródło: NEXT Mobile