Chcesz odebrać 5 darmowych dostaw na Allegro? To proste

Allegro Smart! działa od ponad 2 lat

Allegro wprowadziło promocję “Smart! na start”, dzięki której klienci otrzymają pulęw ramach Allegro Smart! do wykorzystania przez rok.Promocja dostępna jest zarówno dla nowych klientów jak i tych, którzy korzystali w przeszłości z Allegro Smart! . Użytkownicy mogą aktywować usługę do 31 maja 2021 a platforma nie wymaga żadnych dodatkowych zobowiązań takich jak np. podpięcie karty kredytowej.Oferty objęte programem bezpłatnych dostaw i zwrotów Allegro Smart! - a jest ich już ponad 100 milionów - są wyraźnie oznaczone. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcyza wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 80 zł za dostawę kurierską w całej Polsce. Zbudowana przez Allegro sieć niemal 30 tysięcy automatów paczkowych i punktów odbioru jest największa w Polsce. Od uruchomienia Allegro Smart! w 2018 roku konsumenci korzystający z platformy zakupowej zaoszczędzili ponad 1,9 mld zł.Od 1 marca platforma wprowadza promocję, dzięki której każdy klient będzie mógł przetestować usługę Allegro Smart!. Osoby, które w ramach promocji aktywują, w ciągu następnych 12 miesięcy za darmo będą mogłyi zwrotów w ramach Allegro Smart!, a także zyskują dostęp do specjalnych okazji w Strefie Smart! i festiwalu zakupowego Smart! Week.Promocja jest skierowana do wszystkich klientów Allegro, którzy nie mają aktywnej usługi Allegro Smart! Ponadto platforma nie wymaga żadnych zobowiązań jak na przykład podpięcie karty kredytowej czy wyłączenie usługi po okresie promocji. Klientom, po roku lub gdy wykorzystają pulę darmowych dostaw, Allegro wyłączy promocję bez żadnych formalności. Chętni będą mogli nadal korzystać z usługi na normalnych warunkach - w pakiecie rocznym za 4,08 zł miesięcznie lub pakiecie miesięcznym za 10,99 zł.Źródło: Allegro