18-latek nagrał i udostępnił w sieci morderstwo streamerki

Morderstwo w Pirituba opublikowane w sieci

Mulheres denunciam abusos diariamente, mas não tem muita atenção da sociedade. No esport não é diferente. Elas lutam para conquistar espaço e depois do ocorrido (um jogador assassinou uma jogadora do time adversário)> pic.twitter.com/VH5iXjK0Oh — Jaguares Esports (@JaguaresGG) February 23, 2021

Morderca nie wyraził skruchy

"po prostu stanęła na jego drodze"

Popularna brazylijska streamerka Call of Duty Mobile , Ingrid Oliveira Bueno da Silva, znana także pod pseudonimem Sol, została zamordowana przez 18-letniego Guilhermo Alvesa Costę, członka drużyny e-sportowej FBI eSports, którego poznała wcześniej w grze. Para nastolatków umówiła się na wspólne dewastowanie obiektów kultu religijnego. Gdy doszło do spotkania, a 19-letnia obywatelka Brazylii odmówiła wzięcia udziału w zaplanowanej akcji, 18-latek zamordował ją i umieścił nagranie swojego czynu w sieci.Do morderstwa doszło popołudniu, 22 lutego 2021 roku, w brazylijskiej miejscowości Purituba. W miesiąc po określeniu planu działania, nastolatkowie spotkali się w miejscu zamieszkania chłopaka. Kiedy Ingrid Oliveira Bueno da Silva poinformowała Guilhermo Alvesa Costę, że rezygnuje, bo tylko żartowała, ten postanowił zadźgać ją na śmierć nożem.Wideo ze sceny zabójstwa 19-latek umieścił na grupie organizacji Gamers Elite na WhatsApp , skąd zostało wiele razy pobrane i wgrane na różnego rodzaju serwisy z kontrowersyjnymi treściami, pokroju Sadistic i Crazyshit. Z oczywistych względów go nie podlinkujemy, jednak ciekawscy z łatwością je znajdą.Guilhermo Alves Costa został już zatrzymany przez brazylijską policję i przyznał się do stawianego mu zarzutu morderstwa. Swój czyn tłumaczył tym, że dziewczynaŹródło: Crazyshit