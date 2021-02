Apple przejmuje inną firmę średnio raz na trzy tygodnie. Monopol? Ależ skąd

100 zakupów w 6 lat.





Apple pożera wszystko na swojej drodze





– ujawnił Tim Cook podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy. Wygląda więc na to, iż amerykańska firma z jabłkiem w logo przejmuje średnio jedną firmę na trzy tygodnie. Informacja jest dość zaskakująca, szczególnie biorąc pod uwagę, iż o większości transakcji niczego nie wiadomo. W ostatnim kwartale Apple osiągnęło także najlepsze wyniki w historii firmyNa wspomnianym spotkaniu, Tim Cook poruszył kwestię przejmowania innych podmiotów – mają one na celu pozyskać technologię, patenty oraz wybitnych pracowników, którzy będą mogli przydać się amerykańskiemu gigantowi.Największym przejęciem Apple w ostatnich latach był zakup marki Beats Electronics – firma z Kalifornii. Innym głośnym zakupem było przejęcie firmy Shazam za 400 milionów dolarów w 2018 roku. Większość zakupów Apple to jednak mniejsze firmy technologiczne posiadające ciekawe pomysły, które można wprowadzić do istniejących produktów i usług amerykańskiego producenta.Jednym z przykładów niech będzie firma PrimeSense z Izraela, której technologia czujników 3Dpozwalającego odblokować smartfona czy tablet za pomocą swoistego „odcisku twarzy”.fot. Mark Chan - UnsplashApple wydaje się być jednak bardzo selektywne w kontekście firm, które kupuje. W 2013 roku Elon Musk chciał sprzedać Teslę, jednak. Pod względem samej wartości, przejęcia Apple są bardziej powściągliwe niż w przypadku konkurencji.Dla przykładu, Microsoft zapłacił, Amazonza Whole Foods, a Facebook kupił komunikator WhatsApp za „zaledwie”Nie zmienia to jednak faktu, iż Apple wydaje się być prawdziwym rekinem jeśli chodzi o cykliczne zakupy.Źródło: BBC / fot. Hussam Abd - Unsplash