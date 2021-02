Znamy możliwą datę startu Amazon w Polsce. Będzie szybsza, niż myśleliśmy

Koncern jest przewidywalny, wystarczy spojrzeć na działania w innych krajach

Portal Amazon.pl dla sprzedawców jest już częściowo funkcjonalny / foto. Instalki.pl

Amazon może przyspieszyć start polskiego serwisu z powodu Wielkanocy

Domena sklepu już jest aktywna, ale Amazon.pl na razie tylko przekierowuje do niemieckiej wersji / foto. Instalki.pl

Amazon początkowo otwierał w Polsce tylko magazyny. Jeśli byliśmy zainteresowani zakupami, to najczęściej wybieraliśmy niemiecką wersję sklepu (choć ta dostała w końcu polski język w menu), bo wciąż koncern oficjalnie nie wystartował w kraju nad Wisłą. Jednak już w 2021 roku, że jest zainteresowana polskimi użytkownikami i w bliżej nieokreślonym czasie otworzy w pełni polską wersję serwisu.Zaczęło się od plotek, ale już w styczniu największy na świecie gigant e-commerce oficjalnie ogłosił start usługi. Firma nie podała dat, a wprost pytana przez dziennikarzy czy użytkowników odpierała, że nie ma jeszcze żadnych informacji w tym temacie do ogłoszenia. Eksperci podpowiadają jednak, że Amazon jest dość przewidywalny w swojej strategii i można powiązać wydarzenia, które już miały miejsce.Pod koniec stycznia serwis umożliwił rejestrację dla sprzedawców i wystartował ze stroną sell.amazon.pl. Na innych rynkach od tego momentu aż do startu usługi mijają dwa miesiące. Domena Amazon.pl także jest obecna choćby w wyszukiwarce Google, ale bez opisu i tylko automatycznie przekierowuje na niemiecką edycje serwisu. Można w takim razie zakładać, że wraz z końcem marca Allegro zyska w Polsce dużego konkurenta. Jednak sprzedawcy, z którymi anonimowo rozmawiał Money, twierdzą że mieli dowiedzieć się o jeszcze wcześniejszym terminie.Przyspieszenie względem typowego planu działania Amazona miałoby być podyktowane ruchomymi świętami wielkanocnymi, które uwzględniając cały wielki tydzień, w tym roku przypadają właśnie na przełom marca i kwietnia. Nie jest to aż tak wielka okazja dla giganta e-commerce jak okres bożonarodzeniowy, ale i tak jest spora szansa na to, że wymieniana przez przedstawicieli sklepów data 1 marca miałaby być tą właściwą. W takim wypadku oczekiwanie byłoby wyjątkowo krótkie, bo termin przypadałby już za kilka dni.Mimo wszystko nie spodziewamy się ogromnego odpływu klientów z Allegro do Amazona. Przynajmniej na razie. Amerykański gigant miałby mieć nawet nieco wyższe stawki prowizji niż Allegro, a sprzedawcy raczej nie zeszliby z marży tylko przerzucili koszty na klienta. Pamiętajmy też, że na internautów skupionych na zakupach poprzez Allegro ma chrapkę OLX. Portal wprowadza kolejne zmiany regulaminu. Jeśli tylko będziemy korzystać z kupna w ramach paczek i płatności w firmowym systemie, już za kilkanaście dni będziemy mogli liczyć na mocno, z którego dostaniemy nawet do kilku tysięcy złotych rekompensaty w razie oszustwa, a niewysłanie paczki w ustalonym terminie już teraz automatycznie skutkuje zwrotem środków na konto kupującego.Źródło: Money / Foto: Instalki.pl