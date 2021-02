Bugatti Chiron jadący 400 km/h brzmi z zewnątrz jak samolot (wideo)

Ciekawostka. Ciekawostka.



Bugatti Chiron to niezwykły supersamochód. Produkowany od 2016 roku pod francuską marką pojazd cechuje się prędkością maksymalną na poziomie 420 km/h, choć przy jednej z prób bicia rekordu prędkości na torze Ehra-Lessien poruszał się z prędkością aż 490,5 km/h. Tak imponujące możliwości i przyspieszenie na poziomie 2,4 sekund do 100 km/h i 6,5 sekund do 200 km/h zapewnia mu 8-litrowy silnik W16 z czterema turbosprężarkami o mocy 1500 KM. W sieci prezentowano już filmy z prób bicia rekordów z wnętrza kabiny, ale mało kto słyszał jak brzmi Bugatti Chiron z zewnątrz. Teraz możemy się o tym przekonać.



Jak brzmi Bugatti Chiron z zewnątrz?

Na kanale Exotic Cars of the West opublikowano nagranie, na którym Bugatti Chiron porusza się z prędkością 407 km/h. Film zarejestrowany w Sun Valley w amerykańskim stanie Idaho pokazuje, jak niesamowicie brzmi przejeżdżający nieopodal luksusowy samochód, jadący aż tak szybko. Pojazd generuje odgłos przypominający raczej hałas silnika odrzutowego, choć nie jest to zasługą układu wydechowego, a zjawisk fizycznych związanych z aerodynamiką i oporem powietrza.



Czegoś takiego nie usłyszycie nigdy na żadnej z ulic.







Bugatti Chiron to jeden z najdroższych samochodów na świecie. Cena Bugatti Chiron, następcy kultowego Bugatti Veyron wynosiła ok. 2,9 miliona euro, czyli ok. 13,1 miliona złotych. Pojazd swoją nazwę zawdzięcza jednemu z kierowców Bugatti, znanemu z 24-godzinnego wyścigu Le Mans - Louisowi Chironowi.



Najszybszy samochód świata - Bugatti Chiron. Rekord prędkości

Poniżej obejrzycie historyczny film z bicia rekordu prędkości przez samochód Bugatti Chiron na torze Volkswagena. Samochód osiągnął wtedy prędkość 490,5 km/h.







Źródło: YouTube