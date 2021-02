Spotify wprowadza funkcję Hi-Fi. I to nie koniec nowości!

Mnóstwo zmian nadciąga do aplikacji.





Spotify Hi-Fi i jeszcze więcej treści





Spotify zorganizowało specjalną konferencję. Podczas niej firma ogłosiła swoje plany na 2021 rok i zaakcentowała nowości, które trafią do serwisu streamingowego. A tych jest naprawdę niemało. Si wygląda na to, że to może się udać.Co nas czeka?Nowością, która uzyskała najwięcej uwagi podczas wspomnianej konferencji jest– nowa funkcjonalność, która będzie pozwalała na odtwarzanie utworów w jakości bezstratnej, podobnej do tej, którą znajdziemy w TIDAL czy Deezer. Spotify Hi-Fi zostanie na początek uruchomione na wybranych rynkach (niestety firma nie poinformowała na których) i z czasem będzie rozszerzane na wszystkie regiony świata.W ramach Spotify Hi-Fi, twórcy aplikacji współpracują z producentami głośników w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości naSpotify Hi-Fi to coś, czego firmie brakowało w swoim abonamencie od dawna. Nie wiadomo jednak czy za tę funkcję trzeba będzie dopłacić czy będzie ona dostępna w standardowym pakiecie premium.Kolejną ze zmian będą interaktywne podcasty: materiały dźwiękowe, w których to twórcy będą mogli odpowiadać w specyficzny sposób na pytania widzów. Oprócz tego, twórcy będą mogli przygotowywaćPomniejsze nowości dotycząoraz zmian w zakładkach Spotify przeznaczonych dla samych artystów.Trzeba przyznać, że nowości w aplikacji streamingowej zapowiadają się świetnie. Spotify wie, że musi działać, aby nie dać się złapać konkurencji – w szczególności bardzo szybko rosnącemu Apple Music. Hi-Fi i interaktywne podcasty mogą być czymś, co eksploduje popularnością.Musimy więc uzbroić się w cierpliwość iŹródło: Spotify