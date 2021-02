Zabezpieczanie domen za pomocą DNSSEC - ranking hostingów z wyraźnym liderem

Domeny zabezpieczone za pomocą DNSSEC

Badanie przeprowadzone przez serwis top100.webhostingtalk.pl rzuca światło na poziom zabezpieczeń polskich adresów stron WWW. Pod uwagę wzięto 2,35 miliona domen od czołowych hostingów, przy czym przyjrzano się wyłącznie obecności rozszerzenia bezpieczeństwa DNSSEC. Opracowane przez grupę IETF (Internet Engineering Task Force) rozwiązuje problem związany z możliwością fałszowania informacji przekazywanych przez system DNS, zapewniając uwierzytelnianie źródeł danych za pomocą kryptografii asymetrycznej oraz podpisów cyfrowych. W przytaczanym rankingu na prowadzeniu jest wyraźny lider.zaktualizowany 23 lutego 2021 roku pokazuje, że w TOP10 pod względem łącznej liczby domen znajdują się firmy:Nazwa.pl - 315521 domenHome.pl - 309564 domenH88 (cyberfolks.pl) - 155592 domenOVH - 119549 domenAfterMarket.pl Limited - 118269 domenCloudfare.com - 66852 domenZenbox - 53914 domenH88 (kei.pl) - 50385 domenAz.pl - 37784 domenDhosting.pl - 35371 domenPowyższe dane są niezbędne, aby odpowiednio spojrzeć na statystyki dotyczące wdrożenia zabezpieczenia DNSSEC.DNSSEC to rozszerzenie bezpieczeństwa opracowane przez grupę IETF, zajmującą się ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie. Zabezpieczenie to zostało wdrożone przez operatorów domen globalnych, rejestr domen europejskich, jak i polskiego operatora narodowego NASK. Jest to więc uznany standard, który rejestratorzy i firmy hostingowe mogą wykorzystać do zabezpieczenia domen swoich klientów.Serwis top100.webhostingtalk.pl ustalając nazwy serwerów DNS, na które wskazują domeny, określił listę firm hostingowych z największym udziałem w rynku domen zabezpieczonych przez DNSSEC. Łącznie odnaleziono 469 tysięcy takich domen, spośród których aż 311 959 posiada Nazwa.pl. Tylko pierwsze cztery filmy, czyli: nazwa.pl, aftermarket.pl, ovh.net i home.pl, posiadają ponad 95% udziału w Polsce.