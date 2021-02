Kolorowanie czarno-białych zdjęć online, za darmo. Zobacz jakie to proste

Jak pokolorować czarno-białe zdjęcie? To proste

Coraz więcej technologii zarezerwowanych wcześniej dla garstki osób, staje się czymś powszechnym. Jedną z nich do niedawna było kolorowanie czarno-białych zdjęć. Początkowo specjaliści musieli robić to ręcznie. Z czasem, zaczęli wykorzystywać do tego sztuczną inteligencję. Niestety, sprawna obsługa odpowiedniego oprogramowania była poza zasięgiem przeciętnego użytkownika komputera. Teraz dowolne czarno-białe zdjęcie pokolorować może każdy - z pomocą odpowiedniego algorytmu.Interfejs API do kolorowania obrazu, który chciałbym Wam pokazać, jest modelem głębokiego uczenia się o nazwie DeepAI, przeszkolonym na parach kolorowych obrazów z ich odpowiednikami w skali szarości. Po wielu godzinach szkolenia "sztuczna inteligencja" nauczyła się, jak przywrócić kolory do czarno-białych obrazów. Działa to doprawdy doskonale - zobaczcie tylko poniższe zdjęcie z Kampanii Wrześniowej.