Odnowiona wersja Nyan Cat sprzedana za równowartość 2,2 mln złotych

Sztuka a kryptowaluty

Nyan Cat 10 lat później

Na świecie zapewne nie ma internauty, który nigdy w życiu nie widział GIFa z Nyan Catem. Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że ten kultowy mem wkrótce będzie obchodził 10 rocznicę swojego istnienia? Z tej okazji jego twórca postanowił wystawić jego odnowioną wersję na aukcję. W piątek 19 lutego ten został kupiony za 300 ETH, co w tej chwili odpowiada ponad 2,2 milionom złotych.Odświeżony GIF z Nyan Catem był licytowany w platformie Foundation, gdzie artyści sprzedają swoją sztukę, przyjmując opłaty w kryptowalucie Ethereum. Pewnie zadajecie sobie pytanie, jaki sens ma kupowanie, a co dopiero kolekcjonowanie sztuki w formie cyfrowej. W końcu, co może świadczyć o jej unikatowości? Jasne, to nie to samo, co nabywanie fizycznych obrazów, ale istnieje coś, co świadczy o unikatowości i wartości sztuki cyfrowej – tokeny NFT.Foundation to jeden z wielu serwisów, gdzie internauci kupujący grafiki i animacje (płacąc nie tylko kryptowalutami) otrzymują NFT. To bazujące na technologii blockchain tokeny odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów. NFT jest skrótem od wyrażenia Non-fungible Tokens oznaczającego to, że mowa o tokenach niewymienialnych – takich, których nie można wymienić na pieniądze, ani nic innego. Ze względu na ten fakt, a także na to, że każdy NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu, takie tokeny są wykorzystywane w branży kolekcjonerskiej, ponieważ ułatwiają weryfikację autentyczności danych zasobów (dzieł sztuki itp.).W jaki sposób Chris Torres (aka), czyli wspomniany autor GIFa Nyan Cat, zmodyfikował swoje niemal dziesięcioletnie dzieło? Przede wszystkim artysta nieco je powiększył oraz dokonał niewielkich graficznych poprawek mankamentów, które drażniły go od lat. Jednym z takich mankamentów była pewna gwiazda, która w oryginalnej 12-klatkowej animacji losowo pojawiała się i znikała. Odnawiając GIF, Torres zdecydował się ją usunąć.