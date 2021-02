To wyzwanie na TikToku może zakończyć się uduszeniem lub operacją (wideo)

Hot wax challenge na TikToku

Nie naśladujcie głupich trendów

Wyzwanie na TikToku. Kolejne. Z końcem stycznia donosiliśmy o przypadku 10-letniej Włoszki z Sycylii, która podjęła wyzwanie Blackout Challenge. Dziewczynka zmarła w wyniku uduszenia. TikTokowy challenge był kolejną po Skull Breaker Challenge Holocaust Challenge i wielu podobnych "zabawą", mogącą zakończyć się śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Najnowszy viral związany jest z polewaniem sobie twarzy gorącym woskiem. Zdaniem specjalistów, to wyjątkowo niebezpieczne działanie.Pierwszy zarejestrowany materiał z nowym wyzwaniem na platformie TikTok opublikowano jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Do dziś film opublikowany przez holenderskiego barbera z zakładu Kapsalon Freedom obejrzano ponad 84 milionów razy. To nie jedyne nagranie umieszczone na TikToku przez ten profil - inne mają od kilkuset tysięcy do nawet ponad 20 milionów wyświetleń. Na platformie nie brakuje naśladowców.Na niektórych klipach prezentowane są całkowicie zakryte twarze z bawełnianymi wacikami używanymi do tworzenia kanałów powietrznych. Na nagraniach widać też jak wyciągane z uszu i nosa kawałki wosku zawierają mnóstwo włosów - te w dość obrzydliwy sposób wystają z zastygniętej substancji.Fryzjer zamieszczający popularne filmy twierdzi, że polewanie twarzy woskiem jest korzystne dla jego klientów. Tiktokermówi, że depilacja twarzy jest powszechna na Bliskim Wschodzie, gdzie się urodził. Eksperci podają, że zwyczaj znają, ale nikt nie dokonuje tego zabiegu metodą zakładającą użycie tak dużych ilości wosku.Cytowani przez BBC brytyjscy dermatolodzy ostrzegają przed wlewaniem wosku do nosa lub uszu. Podnoszone są także obawy dotyczące ryzyka pogorszenia wydolności oddychania. Wosk może stwardnieć w drogach oddechowych - wtedy trzeba go będzie usuwać chirurgicznie.Na TikToku i w innych kanałach społecznościowych widać wiele dezinformacji i potencjalnie szkodliwych praktyk kosmetycznych DYI. Dla własnego dobra, nie powtarzajcie takich wyczynów w domu.Źródło: BBC