Trump Plaza i 3000 lasek dynamitu. Efektowna destrukcja wieżowca (wideo)

Era Trumpa w Atlantic City zakończona przy wykorzystaniu 3000 lasek dynamitu. W ten właśnie sposób pożegnano budynek Trump Plaza Hotel and Casino, który swojego czasu stanowił wizytówkę New Jersey. Wyburzenia dokonano o poranku w środę 17 lutego, a cały proces transmitowano na żywo w serwisie YouTube i wielu telewizjach amerykańskich.



Wyburzenie Trump Plaza Hotel and Casino - wideo

Aukcja prawa do zdetonowania dynamitu, który miał rozpocząć implozję hotelu i kasyna Trump Plaza w Atlantic City w stanie Nowy Jork, zakończyła się fiaskiem. Amerykanie, którzy chcieli być świadkami symbolicznego finału imperium kasyn byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych w znanym nadmorskim kurorcie, płacili 10 dolarów za możliwość oglądania spektaklu w swoich samochodach na jednym z okolicznych parkingów. Inni licytowali znacznie droższe miejscówki. Wieża runęła tuż po godzinie 9 rano pośród ogromnej chmury pyłu i w towarzystwie wiwatów zgromadzonych.



"To koniec niezbyt wspaniałej ery" - powiedziała w rozmowie z New York Times 50-letnia Jennifer Owen, która zaoferowała 575 dolarów (ok. 2140 złotych), aby otrzymać miejsce VIP na ten spektakl i gratisowo móc zjeść śniadanie w pobliskim pawilonie z bezpośrednim widokiem na implozję.







Trump Plaza było pierwszym z trzech kasyn, które Trump posiadał, zanim jego biznesy hazardowe w Atlantic City na dobre zbankrutowały. W tym zmagającym się ze sporym bezrobociem 38-tysięcznym mieście została po nich jedynie niechęć do Trumpa.



Źródło: YouTube, nytimes