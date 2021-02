Facebook odciął Australijczyków od informacji z mediów

Facebook wyłącza treści od wydawców w Australii

"Postawiło nas to przed trudnym wyborem: spróbować zastosować się do prawa, które ignoruje realia tej relacji lub zaprzestać zezwalania na publikowanie treści informacyjnych w naszych usługach w Australii. Z ciężkim sercem wybieramy to drugie."

Precedens, który może rozpocząć lawinę

Rząd Australii postanowił pójść na wojnę z Facebookiem, Google i innymi podmiotami serwującym internautom pośrednio lub bezpośrednio treści informacyjne. Tamtejsze władze jakiś czas temu postanowiły zobligować internetowych gigantów do płacenia serwisom informacyjnym za korzystanie z ich materiałów. W styczniu informowaliśmy o tym, że Google nie zamierza płacić ani centa . Teraz na postulowany nakaz zareagował Facebook, który odciął Australijczyków od możliwości publikowania i czytania w serwisie newsów ze stron zewnętrznych - także rządowych.Najpopularniejszy na świecie serwis społecznościowy przekazał za pośrednictwem swojego bloga, iż wyłączył mieszkańcom Australii możliwość czytania oraz dzielenia się z innymi treściami z serwisów zewnętrznych. Dotyczy to nie tylko mediów australijskich, ale także tych z innych zakątków świata. Co więcej, tamtejsze firmy straciły opcję publikowania własnych treści na swoich fanpage'ach. To nie koniec. Internauci z reszty świata nie mogą publikować na Facebooku materiałów pochodzących z mediów australijskich.Zgodnie z prawem australijskim Facebook i Google mają być zobowiązane do negocjowania "w dobrej wierze" z australijskimi serwisami informacyjnymi w sprawie licencji na linkowanie do ich treści - co obecnie robią bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Nowe zasady wymagałyby od Google i Facebooka jednakowego traktowania witryn bez względu na to, czy muszą płacić za linki, czy nie. W przypadku zerwania negocjacji spory byłyby rozstrzygane w drodze arbitrażu, w którym każda ze stron przedstawia ofertę, a strona neutralna decyduje, która oferta jest bardziej rozsądna.Facebook uważa, że proponowane prawo zasadniczo nie uwzględnia relacji między platformą a wydawcami, którzy używają jej samodzielnie do udostępniania internautom treści informacyjnych.Przedstawiciele serwisu należącego do Marka Zuckerberga podają, że wymiana wartości między Facebookiem a wydawcami przebiega na korzyść wydawców. W zeszłym roku Facebook wygenerował około 5,1 miliarda bezpłatnych poleceń dla australijskich wydawców o wartości szacowanej na 407 milionów dolarów australijskich, czyli ok. 1,176 mld złotych.Premier Scott Morrison mówił wcześniej, że rząd nie zareaguje na żadne groźby ze strony Google i Facebooka. Czas pokaże, która strona zostanie przy swoim.W najbliższym czasie przekonamy się, czy podobnego podatku nie wprowadzą inne kraje na świecie.Źródło: Facebook, mat. własny