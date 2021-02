Lądowanie łazika na Marsie już jutro. Zobacz je na żywo

Perseverance dołączy do Curiosity. Perseverance dołączy do Curiosity.



30 lipca ubiegłego roku NASA wysłała na Marsa swojego kolejnego łazika – Perseverance. Po długich miesiącach podróży, już jutro, czyli 18 lutego, pojazd ten w końcu dotrze na powierzchnię Czerwonej Planety. To nie lada wydarzenie, które będzie można oglądać na żywo.



Perseverance i Ingenuity w drodze na Marsa

Łazik Perseverance został zaprojektowany i zbudowany przez naukowców z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Wyposażono go w sumie w siedem instrumentów naukowych, z pomocą których ten spróbuje odnaleźć na Marsie ślady organizmów żywych, zidentyfikować środowiska, które w przeszłości mogły stwarzać odpowiednie warunki do powstania życia, zarejestrować



Co istotne, wraz z łazikiem Perseverance na Marsa trafi prototypowy dron Ingenuity. Ten jest przymocowany do dolnej części łazika, ale już 19 marca odbędzie swój dziewiczy lot, działając niezależnie od drugiego pojazdów. Wówczas stanie się od pierwszą maszyną, która odbędzie taki lot poza Ziemią. Dron nie przeprowadzi jednak żadnych badań naukowych, bowiem naukowcy z NASA chcą po prostu przetestować koncepcję pojazdu tego typu. Atmosfera Marsa jest dużo rzadsza niż ziemska, a więc latanie w niej powinno być dużo trudniejsze.



7 minut terroru

Dlatego, że marsjańska atmosfera jest dużo rzadsza niż ziemska ogromne wyzwanie stanowi też lądowanie na powierzchni Czerwonej Planety. Z tego powodu mówi się, że zanim Perseverance na niej osiądzie, będzie musiał przetrwać „7 minut terroru”. Te siedem minut to czas, jakiego lądownik wraz z łazikiem będzie potrzebował, by pokonać dystans od granicy atmosfery Marsa, aż do jego powierzchni. Niestety, dotychczas bez szwanku z „7 minut terroru” wyszło zaledwie 40% pojazdów, które wysłano na Czerwoną Planetę.







„7 minut terroru” łazika Perseverance rozpocznie się o jutro o godzinie 21:48 czasu polskiego. Wówczas ten wejdzie w atmosferę Marsa z prędkością 19 500 kilometrów na godzinę. Zaledwie minutę później z powodu tarcia „skorupa” osłaniająca pojazd osiągnie swoją maksymalną temperaturę zewnętrzną, wynoszącą 1300 stopni Celsjusza.



O 21:52 maszyna rozłoży swój spadochron o średnicy 21-5 metra, natomiast jej tarcza cieplna, zlokalizowana z przodu „skorupy” zostanie odrzucona. Dwie minuty później odseparuje się także tylna część osłony. Wówczas platforma Sky Crane, do której Perseverance jest przymocowany, opadająca z prędkością 2,7 kilometrów na godzinę i napędzana przez osiem silników hamujących, z pomocą 7,6 metrowych, nylonowych przewodów z wysokości 20 metrów opuści łazika na powierzchnię Marsa. Gdy jej prędkość spadnie do 2,5 kilometrów na godzinę, a Perseverance dotknie powierzchni wewnątrz marsjańskiego krateru Jezero, kable zostaną od niego odczepione.



