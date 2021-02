Wkrótce nie złożysz wniosku o dowód osobisty online. Co się stało?

Dowód osobisty online - nowe przepisy

"W 2020 roku Polacy złożyli ponad dwa razy więcej wniosków online o dowód osobisty niż rok wcześniej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z naszej e-usługi Uzyskaj dowód osobisty skorzystało 333 960 osób. W całym 2019 roku – 160 486"

"W styczniu tego roku elektroniczny wniosek o dokument tożsamości złożyły 40 624 osoby, czyli ponad dwa razy więcej, niż rok wcześniej"

Czy trzeba wymienić dowód osobisty na nowy?

"Co się NIE zmieni? Jeśli Twój dowód ma jeszcze długą datę ważności – nie będzie obowiązku wymiany. Z dotychczasowego dowodu możesz korzystać do czasu, aż minie jego ważność"

Wniosek o dowód osobisty przez Internet? Jeśli chcesz go złożyć, musisz się spieszyć. Wygodna forma wyrobienia sobie dowodu tożsamości, wprowadzona jakiś czas temu przez Ministerstwo Cyfryzacji, już wkrótce zostanie wycofana. Wszystko to w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów we wtorek 16 lutego projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Polskie władze informują, że procedowanie nowych przepisów związane jest z koniecznością dostosowania polskich regulacji do rozporządzeń unijnych, a konkretnie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku. Zgodnie z ich brzmieniem, każdy dowód tożsamości w swojej warstwie elektronicznej musi zawierać zarówno odciski palców jego posiadacza, jak i podpis elektroniczny. Z oczywistych względów wyrobienie takiego dokumentu przez Internet nie będzie możliwe. Inne zmiany dotyczą szaty graficznej dowodu, która akurat w tej sprawie nie ma większego znaczenia.Nowe regulacje zaczną obowiązywać w sierpniu tego roku. Dlatego, jeśli od pewnego czasu planowałeś złożenie online wniosku o dowód – nie warto z tym czekać. Aby przez Internet złożyć wniosek o nowy dowód osobisty potrzebne są Profil Zaufany i odpowiednie zdjęcie. Przypominam, że na łamach naszego serwisu przeczytasz poradnik Jak założyć Profil Zaufany i dlaczego warto to zrobić? – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.– dodaje.Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja, że wymiana obecnych dowodów osobistych na nowe nie jest konieczna.- czytamy.W tym roku dowód osobisty będzie musiało wymienić 1 546 700 Polaków. Ponadto, o pierwszy dowód osobisty w 2021 roku wnioskować będzie łącznie ponad 358 tysięcy osób.Źródło: MC