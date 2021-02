TikTok oskarżony o obecność „ukrytych” i szkodliwych dla dzieci reklam

TikTok ponownie "pod ostrzałem"

Źródło: TikTok

Platformy społecznościowe od dłuższego czasu znajdują się na celowniku wielu organów. Głównymi zarzutami zazwyczaj są mechanizmy bezpieczeństwa nie działające do końca tak, jak powinny oraz nie przykładanie się do ochrony najmłodszych użytkowników.TikTok jest niewątpliwie liderem jeśli chodzi o ten drugi aspekt. W mediach raz pojawiają się informacje o nowych systemach kontroli rodzicielskiej , a raz mamy do czynienia z trendami, wskutek których nieletnim dzieje się krzywda . Teraz za popularną usługę postanowiła się wziąćZłożona skarga ma kilka punktów. Przede wszystkim chodzi o to, że TikTok miałby przedstawiać użytkownikom poniżej 18 lat „ukryte” reklamy. Tutaj trzeba przedstawić nieco szerszy kontekst w celu zrozumienia sytuacji. Aplikacja oferuje możliwość tworzenia hashtagów, którymi można oznaczać swoje materiały i zachęcać innych do np. włączenia się do konkretnej akcji.Część takich hashtagów (rozpoczętych przez influencerów) dotyczy także przeróżnych współprac twórców z markami. Nagranie materiału w prawidłowy sposób nawiązujący do „wydarzenia” wiąże się więc z wykorzystaniem chociażby promowanego kosmetyku czy przedmiotu. BEUC zarzuca TikTokowi, żetylko po to, by nagrać kilkusekundowy materiał.Według mnie jest to oskarżenie nieco na wyrost. Akcje sponsorskie są w internecie na porządku dziennym i raczej ich popularność będzie nieustannie rosnąć. Jedyne co można zrobić, to albo wprowadzić odgórne ograniczenia, by dzieci nie mogły oglądać filmów pod takimi hashtagami (teraz można wprowadzić taką blokadę z poziomu kontroli rodzicielskiej), albo zainicjować program uświadamiania użytkowników, że do brania udziału w nagrywaniu np. duetów zachęca się jedynie osoby powyżej 16 lub 18 roku życia.Pojawiają się także zarzuty dotyczące wirtualnych prezentów, którymi można obdarowywać twórców podczas transmisji na żywo.Jedno jest pewne – coraz więcej organów chce, by platformy pokroju TikToka były nieco bardziej obserwowane i badane pod względem ochrony najmłodszych i bezpieczeństwa danych. W kwestii powyższych zarzutów – należy poczekać na rozwój wydarzeń.Źródło: 9to5mac / Foto. TikTok