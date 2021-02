Zmiany w Allegro. Niższy próg kuriera w Allegro Smart i szerszy dostęp do Allegro Pay

Kurier przy dostawie Allegro Smart już tylko od 80 złotych





Odroczona płatność Allegro będzie miała jeszcze większe możliwości / foto. Allegro Bardzo dużym powodzeniem cieszy się program Allegro Smart. Sam korzystam z niego od bardzo dawna i według szczegółów z konta, oszczędziłem już 1671,55 złotych na dostawie. Nie pamiętam dokładnego momentu wykupienia usługi, ale było to na pewno w pierwszych miesiącach po jej uruchomieniu. Tak czy inaczej kwota robi wrażenie. Do tej pory w Allegro Smart obowiązywały progi 40 złotych i 100 złotych za zakupy od jednego sprzedającego. Jeśli oferty miały aktywną dostawę Smart, to paczkomaty, punkty odbioru (placówki Poczty Polskiej, kioski Ruchu, sklepy Żabka i kilka innych typów lokacji), zwykłe listy polecone, a w wyższym progu także kurierzy, byli dostępni bez dodatkowej opłaty. Wystarczyło wykupienie abonamentu Allegro Smart.

Szersza dostępność Allego Pay - niższe progi i nie tylko

Ekran logowania wkrótce będzie koniecznością dla użytkowników Allegro / foto. Allegro

Największy polski portal e-commerce już od 18 lutego wprowadza zmiany, które obejmą. Późniejsze poprawki regulaminu są datowane na 8 marca, 22 marca i 19 kwietnia. Z części powinniśmy być zadowoleni, ale znalazło się też miejsce dla kwestii, na które część klientów może narzekać.Już od 18 lutego wyższy z progów zmniejszy się ze 100 złotych do 80 złotych. Dzięki temu także nieco tańsze zakupy otrzymamy wprost do domu. Niestety relatywnie niedawno wprowadzona opcja zapłacenia przy odbiorze w przesyłkach Smart przestanie być darmowa od 8 marca. Allegro tłumaczy, że sama dostawa dalej zwiera się w pakiecie Smart bez dodatkowych kosztów, ale płatność przy odbiorze należy traktować jako opcjonalną kolejną usługę, za którą będzie pobierana stawka 3,99 złotych.Jednak 8 marca doczekamy się też miłych zmian w temacie płatności. Dane karty płatniczej zapiszemy w każdym momencie, nie tylko przy składaniu nowego zamówienia. Allegro obniży też minimalną kwotę zakupów, od której można będzie oczekiwać rozłożenia na miesięczne spłaty w ramach Allegro Pay z obecnych 500 złotych do 300 złotych. Także jednorazowa spłata (przesunięcie zapłaty do 30 dni) stanie się powszechniejsza dostając próg 30 złotych zamiast obecnych 40 złotych. Firma deklaruje, że udostępni opcję podzielenia płatności na 3 spłaty dla wszystkich klientów, a kontakt w sprawach związanych z Allegro Pay będzie możliwy też przez WhatsApp i Messengera.Wygodną sprawą będzie możliwość rejestracji przy użyciu telefonu potwierdzając numer poprzez wiadomość SMS, choć na początku ma to dotyczyć tylko części klientów. Za to od 19 kwietnia Allegro przestanie oferować zakupy dla niezarejestrowanych użytkowników. Raczej większość osób korzystających z portalu ma tam swoje konta, ale jeśli do tej poty się przed nim wzbranialiście, to od drugiej połowy kwietnia nic nie kupicie bez własnego profilu.Źródło i foto: Allegro / własne