mBank pobierał pieniądze z kont klientów. Zobacz czy dostaniesz zwrot

mBank - podwójnie pobrane środki

"Niektórzy z Was zobaczyli na swoich kontach podwójnie zaksięgowane płatności kartami. Przepraszamy za ten błąd. Pieniądze zwrócimy na Wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe"

Aktualizacja, 16.02.2021, godz. 6:25

Właśnie rozpoczęliśmy proces zwracania pieniędzy. https://t.co/C0Dn93Er1n — mBank (@mBankpl) February 16, 2021

Z kont klientów mBanku zaczęły znikać pieniądze. Wielu internautów donosiło, że 13 i 14 lutego niektóre płatności kartą rozliczane były podwójnie, co znajdowało odzwierciedlenie w ubytku środków na kontach. Popularny bank poinformował, że jest świadom wystąpienia awarii, która to jednak nie była powszechna i nie dotyczyła wszystkich. Właśnie ruszył proces zwrotów pieniędzy niesłusznie ściągniętych z kont konsumentów.15 lutego w godzinach wieczornych mBank poinformował o usterkach, które dotknęły część klientów banku. Trudno nazwać taką reakcję błyskawiczną - wielu Polaków od dwóch dni zastanawiało się nad tym, co dzieje się z ich oszczędnościami.- napisano wczoraj na Twitterze.Dziś z samego rana mBank poinformował o rozpoczęciu procesu zwracania pieniędzy.Dowiedzieliśmy się, że w powyższej sprawie nie trzeba składać reklamacji i pieniądze zostaną zwrócone w sposób automatyczny. Jeśli korzystasz z usług mBanku, na wszelki wypadek sprawdź w historii płatności czy niektóre transakcje nie były rozliczane podwójnie 13 lub 14 lutego bieżącego roku.Źródło: mBank