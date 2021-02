Za pomocą tej strony stworzysz tapetę z wykorzystaniem emoji

Stwórz samemu kreatywną tapetę

Emotikony to dla wielu osób element, bez którego nie wyobrażają sobie internetowej konwersacji. W rozmowach najczęściej używa się niezbyt pokaźnego zestawu tych graficznych symboli. Te mniej popularne także mogą zostać wykorzystane w dosyć kreatywny sposób. Powstał właśnie projekt, który to umożliwia.Mowa o stronie internetowej Emoji Supply pozwalającej na stworzenie minimalistycznej oraz estetycznej tapety z wybranymi emotikonami w roli głównej. Całość opiera się na skrajnie prostych zasadach. Po wejściu na oficjalną witrynę ukaże się naszym oczom kompaktowy interfejs.Z jego poziomu możemy wybrać nie tylko emoji, ale także ich ułożenie, liczbę, kolor tła oraz rozmiar. Po wykonaniu „wymarzonej” grafiki możemy albo ją skopiować, albo pobrać na dysk. Wiele osób może zacząć zastanawiać się skąd brać emotikony. Osobiście najczęściej korzystam ze strony Emojipedia . Znaleźć tam można wszystkie występujące symbole, więc na brak wyboru raczej nie będziecie narzekać.Samo kreowanie wzoru tapety daje sporo satysfakcji, a wręcz nieco odstresowuje. Poza tym jeśli spędzi się nad projektem nieco więcej czasu, to może wyjść coś naprawdę ciekawego – na przykład tematyczne grafiki. Deweloperzy odpowiedzialni za projekt () udostępnili jego kod źródłowy na portalu GitHub, co także może zainteresować część użytkowników.Źródło i foto: Emoji Supply