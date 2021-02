Bezpłatny miesiąc oglądania filmów w HBO GO. Wystarczy zamówić jedzenie

„Łączymy to, co wszyscy lubią: dobre jedzenie z dobrą rozrywką. 30 dni HBO GO w prezencie oznacza nieograniczony dostęp do 800 filmów i 300 seriali, dokumentów, koncertów i bajek dla dzieci. To brzmi jak plan na długie, zimowe wieczory”

Ruszyła akcja, którą z pewnością zainteresuje miłośników zamawiania jedzenia do domu i dobrego kina. Od dziś do każdego zamówienia jedzenia naklienci otrzymują bezpłatny miesiąc oglądania filmów i seriali wZ badań przeprowadzonych na zlecenie Pyszne.pl z ostatnich lat wynika, że aż 3 na 4 osoby podczas seansu lubią mieć pod ręką coś do pochrupania. Około 20% konsumentów podczas seansu korzysta z serwisu do zamawiania jedzenia.- komentuje Agata Oleszkiewicz, trade marketing manager HBO GO.Promocja obowiązujelub do wyczerpania zapasów. By otrzymać darmowy kod na 30 dni do HBO GO należy złożyć zamówienie za minimum 20 zł, a także zapisać się do newslettera Pyszne.pl.W warunkach promocji możemy wyczytać, że użytkownik może otrzymać maksymalnie 2 vouchery HBO GO na dzień. Oferta dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników HBO GO, ważna do 31.03.2021. Szczegóły znajdziecie w tym miejscu Źródło: Pyszne.pl