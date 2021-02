PIT za 2020 online. e-PIT i e-Urząd Skarbowy nie działają poprawnie

e-PIT nie działa. e-Urząd Skarbowy nie działa

Mogą występować chwilowe problemy z dostępnością e-Urzędu Skarbowego. Pracujemy nad ich usunięciem. Prosimy o cierpliwość.

Poinformujemy, jak tylko serwis będzie w pełni dostępny. — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 15, 2021

E-Urząd Skarbowy dla każdego

Już od 15 lutego w systemie e-PIT, dostępnym w e-Urzędzie Skarbowym, można przeglądać i akceptować zeznania podatkowe PIT za 2020 rok. Tyle teorii, bowiem w praktyce wielu Polaków ma poważne problemy z zalogowaniem się do wirtualnego urzędu. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego nie działa poprawnie, o czym informuje Ministerstwo Finansów. Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość.Dziś spora grupa Polaków pragnie sprawdzić, złożyć lub szybko zaakceptować deklaracje podatkowe za rok 2020. Niestety, na różnych etapach logowania występują problemy. Osoby próbujące logować się przez swój Profil Zaufany po pomyślnej weryfikacji na poziomie banku nie otrzymują SMS-ów autoryzacyjnych od e-Urzędu. Podobnych nieprzyjemności doświadczają Polacy logujący się na konta poprzez alternatywną metodę, zakładającą podanie numeru PESEL lub NIP i kwoty przychodów za poprzedni okres rozliczeniowy.Występowanie przejściowych problemów z dostępnością e-Urzędu Skarbowego potwierdziło już za pośrednictwem Twittera Ministerstwo Finansów.PIT za 2020 rok można zatwierdzić w systemie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Im szybciej się to zrobi, tym szybciej otrzyma się ewentualny zwrot należnego podatku.Wirtualny Urząd Skarbowy rozwijany jest z myślą o pięciu grupach klientów: podatnikach, płatnikach, pełnomocnikach, komornikach sądowych i notariuszach. Internetowy serwis ma docelowo zapewniać pakiet usług online, pozwalających załatwiać sprawy podatkowe z zakresu VAT, PIT i CIT oraz szybszą komunikację z organami KAS. Projekt został uruchomiony jeszcze w połowie 2019 roku i jest realizowany etapami - proces ten potrwa do września 2022 roku. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.Źródło: mat. własny, MF