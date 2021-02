A-ha - Take On Me i inne utwory zagrane na cewkach Tesli (wideo)

Fascynujący spektakl. Fascynujący spektakl.



Transformator Tesli, znany także jako cewka Tesli, to rodzaj transformatora powietrznego wytwarzającego wysokie napięcie, mogące wynosić nawet kilka milionów woltów. Gdy Nikola Tesla zaprojektował elektryczny rezonansowy obwód transformatora w 1891 roku, nie spodziewał się zapewne, co zrobi z jego wynalazkiem ludzkość w XXI wieku. Jednym z nietuzinkowych zastosowań jest wykorzystanie go w roli instrumentu muzycznego.



Na czym umiesz grać? Na cewce Tesli

Na kanale Franzoli Electronics w serwisie YouTube umieszczono interesujące nagranie. Słyszymy na nim kultowy utwór Take On Me autorstwa norweskiego zespołu a-ha, odegrany na - zgadłeś - transformatorach Tesli. Tego właśnie zażyczyli sobie internauci, którzy wcześniej zabiegali o nietypowe wykonanie kawałków pokroju All Star, Africa by Toto i Running in the 90's (czy raczej: Coiling in the 90's). Wszystkie te nietypowe aranżacje znajdziesz poniżej.



















Urządzenia zostały specjalnie skonstruowane w taki sposób, aby ich właściciel mógł modulować parametry iskier na wyjściu cewki. Za sprawą modyfikacji częstotliwości oraz szerokości impulsu możliwa jest emisja różnych dźwięków, a co za tym idzie, odtwarzanie muzyki. Oczywiście wymaga to odrobiny wiedzy technicznej oraz - co ważne - zachowania ostrożności.



Niezwykłe efekty optyczne towarzyszące działaniu cewki Tesli w postaci efektownym błyskawic pojawiają się w wyniku rezonansu z Ziemią.



Źródło: YouTube