Pytanie na weekend: ile danych zużywasz każdego miesiąca?

Pamiętam doskonale czasy, kiedy korzystałem na co dzień z modemu 56 Kb/s do łączności z siecią. Pobranie kilkumegabajtowego pliku mp3 potrafiło zajmować nawet godzinę - oczywiście każda inna aktywność w obrębie przeglądarki internetowej potrafiła czas ten wydłużyć. A dziś? Dziś mało kto wyobraża sobie, aby jego łącze internetowe nie uciągnęło na raz filmu wyświetlanego na Netflixie, gier pobieranych na Steamie oraz nie umożliwiało przy tym komfortowego surfowania po sieci. W 2020 roku ludzkość pobierała niewyobrażalne wręcz ilości danych, do czego przyczyniła się rzecz jasna także pandemia.



Wykorzystanie sieci w 2020 roku - dane

Wykorzystanie Internetu weszło w 2020 roku na zupełnie nowy poziom, czego dowodzą w sposób jednoznaczny dane z rynku amerykańskiego, udostępnione w raporcie przez firmę OpenVault. W ostatnim kwartale 2020 roku ponad 14% abonentów zużywało ponad terabajt danych miesięcznie. Wyobrażacie to sobie? Liczba ta stanowi prawie dwukrotność wartości zarejestrowanej w tym samym okresie w 2019 roku. Dotyczy to zarówno użytkowników z limitami danych i tych, którzy mają nieograniczone plany.



Gospodarstwa domowe, które korzystają z nieograniczonych planów, zużywały naturalną koleją rzeczy więcej danych niż te, które stosują plany ograniczone. Średnie wykorzystanie danych przez abonentów w Stanach Zjednoczonych wyniosło 482,6 GB w czwartym kwartale 2020 roku, w porównaniu z 344 GB w tym samym kwartale 2019 roku.



