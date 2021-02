UPC zwróci pieniądze swoim klientom. Sprawdź, czy ci się należą

UOKiK zadecydował. UOKiK zadecydował.



Dobre wieści dla klientów UPC. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał UPC Polska do zakończenia stosowania szkodliwej dla konsumentów praktyki oraz przyznania im rekompensaty. Prawomocna decyzja pozwala odzyskać pieniądze pobrane przez dostawcę za aktywowaną pomimo braku zgody usługę "Pakiet Bezpieczeństwa UPC". Uznano, że przedsiębiorca oferujący do umowy dodatkowo płatne usługi musi mieć wyraźną zgodę konsumenta na ich aktywację.



Rekompensata od UPC Polska

UPC Polska świadczy konsumentom usługi telekomunikacyjne w postaci dostępu do Internetu, telewizji kablowej oraz innych usług dodatkowych. UOKiK zwrócił uwagę na skargi konsumentów, wskazujących na nieprawidłowości w procedurze zawierania i zmiany warunków umów o świadczenie usług na odległość. Prezes Urzędu wszczął postępowanie i postawił spółce zarzuty. W toku postępowania okazało się, że operator włączał usługę "Pakiet Bezpieczeństwa UPC" (dodatkowy program antywirusowy) bez otrzymania uprzedniej zgody konsumentów. Koszt usługi po okresie próbnym wynosił 9 złotych miesięcznie.



UOKiK uznał, że sama informacja o włączeniu odpłatnego pakietu nie jest wystarczająca – potrzebne jest zapytanie konsumenta o zgodę, czego przedsiębiorca nie robił. Część konsumentów nie była w ogóle informowana o aktywacji "Pakietu Bezpieczeństwa UPC" i opłatach. Co ciekawe, wyjątek stanowili konsumenci, którzy zawarli umowę przez stronę internetową – nie byli oni obciążani opłatami.



"Spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty. Konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi Pakiet Bezpieczeństwa UPC nie tylko podczas sprzedaży telefonicznej, ale również przy zawierania umowy przez stronę internetową czy w salonach stacjonarnych przedsiębiorcy" – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.



