Prawnik jako kot na posiedzeniu online. Filtry Zoom znowu w akcji

Kot zamiast prawnika na posiedzeniu sądu na Zoom

Koty to szalenie psotne stworzenia. W tym kontekście całkiem zabawnym jest fakt, że gdy słyszymy o jakichś wpadkach, związanych z przypadkowym wykorzystaniem filtrów podczas transmisji na popularnych platformach do komunikacji, do kompromitacji przeważnie doprowadzają właśnie kocie filtry. Przesadzam? Wcale nie. Pisaliśmy już na przykład o funkcjonariuszach kanadyjskiej policji , występujących z kocimi pyszczkami zamiast twarzy na konferencji o podwójnym morderstwie. Identyczna sytuacja miała miejsce w Pakistanie, gdzie rząd prowincji Chajber Pasztunchwa prowadził transmisję online, stosując identyczny filtr. Teraz w zawstydzającym położeniu znalazł się amerykański prawnik.Prawnik Rod Ponton szturmem podbija Internet po tym, jak przypadkowo aktywował jeden z filtrów na Zoom podczas rozprawy sądowej. Oczywiście był to koci filtr. "Panie Ponton, ma pan najwyraźniej włączony filtr w ustawieniach wideo" - sugeruje na filmie sędzia Roy Ferguson z 394. Sądu Okręgowego Hrabstwa Brewster w Teksasie. W odpowiedzi słychać jęk zakłopotania ze strony Pontona, który desperacko próbuje wyłączyć nakładkę. "Nie wiem jak to usunąć" - rozpacza.Po chwili Ponton prosi o pomoc swoją asystentkę, która nie potrafi rozwiązać problemu. "Jestem tutaj na żywo. Nie jestem kotem" - zapewnia starszy mężczyzna. Sędzia Ferguson zachowuje profesjonalizm, sugerując kroki, które Ponton powinien podjąć celem wyłączenia filtru.Rozmawiając z serwisem Motherboard, Ponton obwiniał swoją asystentkę, której komputera, jak twierdzi, używał w trakcie posiedzenia. "Z jakiegoś powodu miała włączony ten filtr" - powiedział, zwalając ciężar odpowiedzialności na anonimową kobietę.Najzabawniejszym jest fakt, że wideo w sieci opublikował amerykański sąd, a na Twitterze udostępnił je sam sędzia prowadzący rozprawę.- napisał na Twitterze sędzia. Dodał:Źródło: YouTube, Twitter, Motherboard