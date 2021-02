CDProject Leak #1 już w sieci. Kod źródłowy Gwinta udostępniony przez hakerów

To dopiero początek.

CDProject Leak #1

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Hakerzy, którzy uzyskali w weekend dostęp do infrastruktury CD Projekt RED i ukradli liczne dane , w tym kody źródłowe gier, zaczęli umieszczać je w sieci. Na pierwszy ogień poszedł kod źródłowy Gwinta udostępniony w serwisie Mega.nz. W ślad za nim do Internetu wkrótce trafią kolejne pliki. Co ciekawe, za sprawą włamania dowiedzieliśmy się o projekcie Wiedźmin 3 RTX.CDProject Leak #1 to nazwa tematu na jednym z popularnych forów internetowych poświęconych hakowaniu, w którym zawarto linki do wykradzionego kodu źródłowego Gwinta. Do niedawna aktywne odnośniki kierujące do hostingu Mega.nz są obecnie nieaktywne. Redaktorom serwisu Cybernews udało się pobrać paczkę danych z innego forum. Ta krąży także na 4Chanie.