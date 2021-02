Youtuber celowo rozbił Porsche Taycan. Wcześniej spalił drogiego Mercedesa

Michaił Litwin znowu w akcji.

Youtuber zniszczył Porsche Taycan

Michaił Litwin to rosyjski youtuber, o którym z końcem października 2020 roku zrobiło się głośno za sprawą dziwnego wybryku. Syn rosyjskiego oligarchy spalił wtedy Mercedesa-AMG GT 63 S , rzekomo po to, aby wyrazić sprzeciw dla działań lokalnego ASO. Nie od dziś wiadomo, że spora rzesza internautów lubi oglądać to, jak ktoś bezmyślnie coś niszczy. W tym kontekście trudno się jest dziwić temu, że od tamtego czasu baza osób subskrybujących treści Rosjanina wzrosła z 4,9 mln do 6,05 miliona odbiorców. Litwin postanowił to uczcić niszcząc kolejny wóz.Film zaczyna się z rozmachem - od rozmowy Michaiła z sobowtórami Stalina, Lenina i Putina. Każdy daje mu genialne rady na temat tego, co ma robić ze swoimi pieniędzmi i życiem. Po chwili młody mężczyzna wchodzi do salonu Porsche, w którym stoi nowiutki elektryczny Porsche Taycan . Co się dzieje później? Później YouTuber wsiada do pojazdu, uruchamia samochód i niszczy go, wjeżdżając nim w witrynę salonu. Tylko tyle i aż tyle.Lenin i Stalin służą dobrą radą youtuberowi. Później dołączy do nich Putin. A później... | Źródło: zrzut ekranu z YouTubePrzypadek? Jasne, że nie - takie przypadki nie istnieją, choć, co zdumiewające, wierzy w nie mnóstwo internautów. Teorię o braku przypadkowości w działaniu potwierdza zarówno praca kamer, jak i cały anturaż prezentowanego materiału. Ba, nie zdziwiłbym się, gdyby był to materiał przygotowany we współpracy z Porsche.Tania rozrywka w Internecie wciąż cieszy się kolosalnym zainteresowaniem. W ciągu zaledwie niecałej doby od emisji, film Michaiła Litwina obejrzało już blisko 4 miliony osób, a stosunek polubień (517 tys.) do łapek w dół (19 tys.) dowodzi jednoznacznie, że społeczność jest rozbawiona destrukcją wartościowych rzeczy i pochwala nią. Ekscytuje się nią. Wyraża na nią przyzwolenie. Pokazuje twórcy, że warto kręcić podobne materiały. To smutne.