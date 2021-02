Polskie ceny internetu satelitarnego Starlink od Elona Muska. Można zamawiać

Niemałe zaskoczenie.



Starlink w Polsce - cena

Liczba użytkowników internetu satelitarnego Starlink na całym świecie niedawno przekroczyła 10 000 osób. Już wkrótce może ona diametralnie wzrosnąć za sprawą ekspansji na kolejne światowe rynki. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu usługę można już zamawiać na terytorium Polski. Cena internetu Starlink w Polsce nie jest niska. Wręcz przeciwnie, jest horrendalnie droga.Użytkownicy serwisu Reddit odkryli, że przedsprzedaż zestawów Starlink ruszyła w kolejnych krajach. Nie omieszkałem sprawdzić jak wygląda sytuacja w Polsce i... istotnie, usługę da się już zamówić . Jej cena nie jest niska. Zestaw startowy wyceniono na 2269 złotych, a miesięczny abonament na kwotę 449 złotych. Za samą wysyłkę sprzętu umożliwiającego odbiór internetu do Polski należy zapłacić 276 złotych. Na teraz wystarczy wnieść opłatę rezerwacyjną, wynoszącą 449 złotych.