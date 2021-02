Wielki protest mediów w Polsce. Dziś wielu nie przeczytasz i nie obejrzysz

Rolą mediów nie jest walka ze skutkami pandemii – to rola rządu. Naszą rolą jest rzetelne informowanie Obywateli. Nie ma wolnego kraju bez niezależnych mediów. Nie ma wolności bez wolności wyboru. Dlatego walczymy o wielość i różnorodność mediów w Polsce. A przede wszystkim - o prawo wyboru dla Was, naszych Czytelników."

Podatek od reklam - co to jest?

7,5% od wpływów do 50 mln zł (10% dla reklam tow. kwalifikowanych)

10% od wpływów powyżej 50 mln zł (15% dla reklam tow. kwalifikowanych)

2% od wpływów powyżej 15 mln zł do 30 mln zł (4% od reklam tow. kwalifikowanych)

6% od wpływów powyżej 30 mln zł (12% od reklam tow. kwalifikowanych)

foto. Canva ProNowy podatek może doprowadzić do podniesienia cen przez media reklamodawcom, co z kolei przełoży się na podwyżkę cen dla ich klientów. Ostatecznie za wszystko, jak zwykle w takich przypadkach, mogą zapłacić obywatele - zupełnie jak w przypadku podatku cukrowego wprowadzonego od 1 stycznia bieżącego roku. Należy przy tym uczciwie zaznaczyć, że małe, niezależne media, o czym piszemy poniżej. Pluralizm mediów może jednak zostać zachwiany, bowiem największe zasięgi uzyskują media największe, oczywiście także te z zagranicznym kapitałem.Z mediami solidaryzuje się Izba Wydawców Prasy, która wyraziła zaniepokojenie opłatą.Podatek od reklam to opłata, którą będą ponosić wydawcy radiowi, telewizyjni i internetowi. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego to dobry sposób na opodatkowanie międzynarodowych gigantów pokroju Google, Facebooka i Apple. Podatek wyliczany będzie na podstawie procentu od wpływów.Od wpływów z reklam w telewizji i radio:W prasie:W Internecie w wysokości 5% nałożony zostanie na podmioty obowiązywał podmioty, które w zeszłym roku obrotowym na całym świecie zanotowały ponad 750 mln euro wpływów, a w Polsce - powyżej 5 mln euro przychodów z reklam internetowych. Naliczenie dot. wyłącznie przychodów z reklam wyświetlanych polskim internautom.Podatek ma wejść w życie z początkiem lipca i przynieść ok. 800 milionów złotych wpływów.Źródło: mat. własny