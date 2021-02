Facebook bierze się za posty, które twierdzą, że szczepionki powodują autyzm

Dezinformacja zniknie z platformy.





Facebook bierze się za antyszczepionkowców





informacje na temat tego, iż szczepionki nie są skuteczne przeciwko zapobieganiu chorobie, przed którą zostały stworzone

informacje na temat tego, iż bezpieczniej jest zarazić się chorobą niż zaszczepić

dane dotyczące niebezpieczeństwa oraz toksyczności szczepionek, w tym informacje o szczepionkach rzekomo powodujących autyzm

fot. Markus Spiske - Unsplash

Facebook rozszerza zakres dezinformacji, którą będzie usuwał w najbliższej przyszłości ze swojego serwisu. Sprawa dotyczy jednego z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, czyli szczepień na COVID-19.Nowe informacje przekazane przez Facebooka wskazują na to, iż platforma, szczepionek na COVID oraz ogólnych informacji na temat samych szczepionek. Pod koniec 2020 roku Facebook rozpoczął informowanie swoich użytkowników oNajważniejsze informacje z nowej, rozszerzonej listy Facebooka dotyczącej moderacji wybranych treści obejmują:Facebook twierdzi, iż zacznie egzekwować swoje nowe reguły natychmiast, koncentrując się na grupach, stronach oraz kontach, które przekazują dalej informacje znajdujące się na liście dezinformacji. Firma twierdzi również, iż będzie rozważała całkowite usunięcie źródeł przekazywanych dalej postów – jeśli staną się one niebezpieczne.Nowe zasady Facebooka mogą być więc ciężkim orzechem do zgryzienia dla ruchu antyszczepionkowców. W ten sposób amerykańska firmaRozszerzenie tego, co liczy się jako, to sprytny ruch Facebooka, ale niektórzy martwią się o to, że posty z prawdziwymi informacjami również zostaną usunięte.Facebook przekazał, iż kontynuuje ulepszanie wyszukiwania fałszywych informacji na swojej platformie.Ich zamieszczanie ma byćŹródło: FB / fot. Hakan Nural - Unsplash