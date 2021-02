Szef Huawei będzie chciał rozmawiać z prezydentem USA. Czy to coś da?

Sytuacji potrzebny jest „reset”.





fot. instalki.pl

Założyciel i dyrektor generalny Huawei Ren Zhengfei wezwał do swoistego zresetowania relacji pomiędzy USA, a chińskim gigantem technologicznym. Rozmawiając z międzynarodowym zespołem mediów w Chinach, po raz pierwszy od ponad roku, Ren przekazał, iż chciałby porozmawiać z prezydentem Bidenem. Założyciel Huawei ma nadzieję na- Bylbym zadowolony z takiej rozmowy. Przesłanie dotyczyłoby wspólnego rozwoju oraz sukcesu – przekazał Ren w oficjalnym komentarzu dla redakcji takich, jak CNBC, AFP oraz South China Morning Post. Jednocześnie założyciel Huawei potwierdził, iż Chiny tak samo, jak USA pragną rozwoju gospodarczego.Zhengfei stosuje w tym przypadku znany argument, który zakłada więcej możliwości dla dostaw dla firm amerykańskich.. Nie trzeba nikomu przypominać, że sankcje nałożone na Huawei odcisnęły się także na amerykańskim biznesie, który nie może sprzedawać Chińczykom wybranych komponentów oraz materiałów.Huawei nie jest w stanie obecnie robić żadnych interesów z firmami amerykańskimi ponieważ administracja Donalda Trumpa powołując się nawpisała firmę na „czarną listę” Departamentu Handlu.Huawei sprzedało swoją spółkę zależną Honor, aby chronić markę i pozwolić jej na dalsze produkowanie urządzeń mobilnych. Zhengfei we wspomnianej wypowiedzi potwierdził, iż Huawei nie ma obecnie zamiaru sprzedawać działu urządzeń konsumenckich, a sama firma będzie dalej produkowała urządzenia mobilne.Zhengfei na koniec zaskoczył uwagą związaną z rozwojem sieci 5G. To właśnie iPhone 12 według założycielachińskiego producenta.Jak widać Huawei nie ma zamiaru składać broni. Wszystko to w dobieŹródło: TheVerge / fot. instalki.pl