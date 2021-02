Szukali emoji "pies", trafili na symbol azjatyckiego jedzenia. Instagram reaguje

Gdzie leżą granice poprawności politycznej? Patrząc na wszystkie wydarzenia z ostatnich lat trudno jest to jednoznacznie ocenić. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku Google postanowił rozprawić się raz na zawsze z czarnymi i białymi listami (domyślacie się zapewne dlaczego), a rok wcześniej Facebook i Instagram banowały za korzystanie z emoji z, które rzekomo miały kojarzyć się z seksem (sic!). Tym razem to co poniektórzy internauci wściekli się na to, jak działa wyszukiwarka emoji na Instagramie. Określili ją mianem rasistowskiej.Okazuje się, że może, o ile zwracane wyniki wyszukiwania nie są po myśli internautów. Boleśnie przekonał się o tym Instagram, pod adresem którego skierowano słowa krytyki w związku z niewinnym słowem "pies" (ang. dog). Użytkownikom wyszukujący w ramach Instagram Stories emoji o nazwie pies, prezentowane były wyniki psiej mordki, psich łapek, dwóch gatunków psów, hot doga, policjanta (!) oraz... pudełka z chińskim jedzeniem.Pracownik Instagrama zauważył ten problem w weekend i poruszył go na wewnętrznym forum dyskusyjnym na Facebooku (właścicielem i operatorem Instagrama jest Facebook). Użytkownicy popularnej aplikacji do udostępniania zdjęć narzekali na problem od 2019 roku, jednak został on zbagatelizowany i z czasem przycichł. Teraz powrócił ze zdwojoną siłą.

"Na jakiej podstawie emoji są polecane użytkownikom i czy możemy usunąć ten konkretny emoji, aby nie utrwalał on azjatyckich stereotypów rasowych?"

"Przetestowałem to z trzema członkami mojej rodziny i wszystkim prezentowane są takie same wyniki"

Instagram w końcu rozwiązał problem

"Usunęliśmy emoji z wyników wyszukiwania i badamy, co do tego doprowadziło, abyśmy mogli podjąć kroki, aby to się nie powtórzyło"

Instagram dla iOS dla wyszukiwania emoji dla frazy "dog" wyświetlał policjanta oraz pudełko z chińskim jedzeniem. | Źródło: BuzzFeed News- napisał pracownik, który pracuje jako menedżer programu integralności produktów na Instagramie.- dodał.Faktycznie, wyniki takie były wyświetlane na urządzeniach z systemem iOS, co potwierdzili redaktorzy BuzzFeed News. W przypadku Androida sytuacja wygląda inaczej - nie jest wyświetlany ani box z jedzeniem, ani też policjant. Co ważne, odpowiedniki Stories na Twitterze, Snapchacie i Facebooku nie zawierają rasistowskich wyników w odniesieniu do hasła "dog". "Pies" nie jest słowem kluczowym pomagającym wyszukać "pudełko na wynos" (ang. take out box) w Unicode. Oznacza to, że problem występował na poziomie platformy. Nie bez powodu.Wyniki wyszukiwania emoji z frazą "dog" na Instagramie dla Androida nie zwraca kontrowersyjnych wyników. | Źródło: mat. własnyPrzedstawiciel Facebooka powiedział w rozmowie z BuzzFeed News, że firma bada problem. Obecnie został on wyeliminowany. Przypominam: po dwóch latach od pierwszych zgłoszeń, co dowodzi tego, jak na przestrzeni czasu zmienia się podejście do pewnych kwestii.- powiedział rzecznik Facebooka.Źródło: buzzfeed, mat. własny