Liczba użytkowników internetu Starlink to spore zaskoczenie, nawet dla SpaceX

Starlink - liczba użytkowników już teraz zaskakuje

Zasięg Starlink ma pokrywać całą Ziemię

Wydawaćby się mogło, że popularność internetu satelitarnego Starlink jest obecnie niewielka. Na orbicie Ziemi znajduje się przecież "tylko" ok. 1000 satelitów i do osiągnięcia zakładanej liczby kilkunastu ich tysięcy wciąż daleka droga. Tymczasem, pierwsze testy prędkości internetu Starlink w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pokazują, że już teraz da się z niego komfortowo korzystać, choć do obiecywanej prędkości aż 10 Gb/s sporo jeszcze brakuje. W tym kontekście nikogo nie powinien dziwić fakt, że SpaceX i Elonowi Muskowi zaufały już tysiące osób.SpaceX ogłosiło w ubiegły czwartek, że Starlink ma już ponad 10 000 użytkowników w Stanach Zjednoczonych oraz innych regionach świata, w których projekt jest już dostępny. Cena abonamentu Starlink nie odstrasza, a dla wielu osób taka metoda łączności z siecią jest jedyną, która zapewnia w miarę szybkie i stabilne połączenie internetowe. Biorąc pod uwagę to, że SpaceX sprzedaje internet Starlink od października ubiegłego roku, a sam projekt dopiero raczkuje w wersji beta, taki wynik sprzedażowy można śmiało określić mianem sukcesu.Firma SpaceX przy okazji publikacji komunikatu zwróciła uwagę na to, że usługa Starlink przekracza przepustowość 100/20 megabitów na sekundę dla poszczególnych użytkowników. Zdecydowana większość odbiorców doświadcza opóźnień na poziomie zaledwie 31 ms lub jeszcze niższych.Elon Musk w listopadzie ubiegłego roku mówił, że Starlink pojawi się w Indiach w połowie 2021 roku. Pytany o to, kiedy Starlink trafi do Europy, CEO firmy SpaceX odparł, że zgoda na wdrożenie systemu na Starym Kontynencie powinna zostać wyrażona w lutym lub marcu 2021 roku. Wkrótce powinniśmy poznać nowe informacje na ten temat.Docelowo, system Starlink ma składać się z ok. 12 tysięcy satelitów poruszających się na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokościach 340 km (ok. 7500 satelitów), 550 km (ok. 1600 satelitów) oraz 1150 km (ok. 2800 satelitów). Elon Musk chce pokryć zasięgiem całą planetę, jednak zanim się to stanie, minie jeszcze kilka dobrych lat.Źródło: SpaceX