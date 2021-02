Nagrywał pranka na YouTube. Został zastrzelony przez ofiarę

Prank na napad z nożem. Co mogło pójść nie tak?

Robią wszystko dla 5 minut sławy w sieci

Timothy Wilks, osoba prowadząca kanał Tommy G McGee, została zastrzelona w Nashville w Stanach Zjednoczonych, w trakcie przygotowywania kolejnego "pranka". Pranksterzy, czyli osoby wkręcające innych przed obiektywem kamery, niejednokrotnie już stawiali się w obliczu sytuacji kłopotliwych i niebezpiecznych. Przypadek Wilksa pokazuje, aby w imię internetowej sławy nie przekraczać pewnych barier, które ten młody mężczyzna przekroczył.Policja w Nashville w stanie Tennessee poinformowała, że stróży prawa wezwano w piątek wieczorem (5 lutego) na parking Urban Air Trampoline and Adventure Park. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, 23-letni David Starnes Jr przyznał się, że zastrzelił 20-letniego Timothy'ego Wilksa.Świadkowie przekazali detektywom, że podczas kręcenia filmu Wilks i jego przyjaciel podeszli do grupy ludzi, w tym do Starnesa, niosąc w dłoniach noże rzeźnicze. Starnes powiedział, że nie był świadomy "żartobliwego" kontekstu sytuacji i zastrzelił Wilksa, aby obronić siebie i znajomych, z którymi przebywał w tamtym momencie. Jak mawiają internauci:Policja rozpoczęła wprawdzie dochodzenie, jednak nikt nie został oskarżony o śmierć Timothy'ego Wilksa.Jeśli planujecie szukać nagrania z zajścia, nie zostało opublikowane w Internecie.Moda na pranki na YouTube z jakiegoś powodu wciąż nie przeminęła, a twórcy treści coraz mocniej przesuwają granice zdrowego rozsądku, celem dostarczania widzom budzących emocje materiałów. Wydaje się, że w ostatnim czasie tego rodzaju filmy pojawiają się częściej na TikToku, gdzie byliśmy już m.in. świadkami śmierci 8-latki z Włoch oraz patologii pokroju Holocaust Challenge Źródło: Sky