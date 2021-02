Jeff Bezos rezygnuje z bycia szefem Amazona. Czym teraz zajmie się multimiliarder?

Nadchodzą nowe projekty.





Po 27 latach,– giganta handlu internetowego, który powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 90 ubiegłego wieku. W swojej oficjalnej wiadomości, Bezos przekazał, iż zostanie teraz prezesem wykonawczym firmy i skupi się na nowych produktach oraz innych celach biznesowych. Stanowisko Bezosa przejmie dotychczasowy dyrektor generalny Amazon Web Services – Andy Jassy.„Jako dyrektor wykonawczy pozostanę zaangażowany w najważniejsze działania Amazona, ale będę miał również czas i energię, aby skupić się na Day 1 Fund, The Washington Post i firmie Blue Origin, a także innych pasjach” – napisał Bezos na swoim blogu.Nie myślcie, że Bezos przechodzi na emeryturę. Co to, to nie. Wręcz przeciwnie – dopiero teraz okaże się, jaki wpływ ma ten miliarder na wiele gałęzi przemysłu.W 1994 roku, Jeff Bezos założył Amazon – początkowo firma funkcjonowała w ramach swoistej księgarni internetowej, która pozwalała użytkownikom szybko kupić interesujące ich książki. Okazało się, że początki internetu, a co za tym idzie popyt na nowości jest na tyle duży, że Amazon szybko zamienił się w „sklep ze wszystkim” dając początek istniejącemu dzisiaj największemu gigantowi e-commerce.Obecnie Amazon, ale także w pełni funkcjonalna, zewnętrzna platforma handlowa, firma rozrywkowa, producent urządzeń elektronicznych, gigant na rynku chmury (Amazon Web Services), a także… sklep spożywczy. Kapitalizacja rynkowa Amazona wynosi obecnie łącznie. Majątek Jeffa Bezosa, zaczynającego w latach 90 od internetowej księgarni szacowany jest według serwisu Forbes naBezosowi nie wystarcza jednak bycie monopolistą (o co jest oskarżany) na rynku handlu elektronicznego. W ostatnich latach amerykański miliarder zaczął skupiać się także na innych projektach. Wśród nich znalazł się rozwój gazety The Washington Post czy też stworzenie kosmicznej firmy Blue Origin, która w przyszłości będzie chciała wysyłać komercyjne wycieczki w przestrzeń kosmiczną.Odchodząc z pozycji dyrektora generalnego Amazona, Bezos pozostanie jednocześnie jego największym udziałowcem.Firma Blue Origin założona przez Jeffa Bezosa może nie być tak sławna, jak SpaceX – nie odniosła też takiego samego sukcesu. Oba przedsiębiorstwa mają jednak ten sam cel:. I to w ten sam sposób. Zarówno Bezos, jak i Musk chcą konstruować rakiety wielokrotnego użytku, które mogą sprawić, że latanie w kosmos będzie niczym innym, jak droższą alternatywą dla podróży samolotem. Oczywiście w dużym uproszczeniu.Blue Origin współpracuje także z NASA w przypadku mniejszych lub większych projektów.. Niestety mimo tak dużego finansowania, marce nie udało się osiągnąć sukcesu podobnego do SpaceX.Obecnie Blue Origin testuje swój autorski system New Shepherd składający się z rakietowego dopalacza oraz kapsuły do przewożenia astronautów. Blue Origin rozwija także Blue Moon – lądownik, który trafi na Księżyc w 2024 roku Pomimo odejścia Bezosa, Amazon dalej znajduje się w cieniu kontrowersji. Te związane są z traktowaniem pracowników, monopolistycznym podejściem, a nawet aferą z zabójstwem dziennikarza The Washington Post. Firma Bezosa jest obserwowana przez największe urzędy regulacyjne w USA i Europie, które ostrzą swoje zęby na rozbicie giganta na mniejsze podmioty. Amazon już niebawem trafi także do Polski . Firma zaczęła zachęcać sprzedawców do rejestracji w specjalnym panelu. Data oficjalnego uruchomienia witryny Amazon.pl pozostaje jeszcze nieznana. W ramach wejścia do naszego kraju, Amazon utworzy kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Każde z nich będzie zasilało rosnące ambicje 57-letniego Bezosa.Źródło: NYT Independent / zdj. Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, Public domain, via Wikimedia Commons