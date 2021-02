Wyszukiwarka Google pokaże więcej informacji o stronach w wynikach wyszukiwania

Informacje z Wikipedii

Google ułatwi poznawanie szczegółów o stronach internetowych pokazywanych w wynikach wyszukiwania. | Źródło: Google

Wyszukiwarka Google już od dawna jest naprawdę świetna. Mimo to gigant z Mountain View nieustannie stara się ją ulepszać, tak jak inne swoje usługi. Od teraz wyszukiwarka będzie na przykład pokazywać dodatkowe informacje o stronach internetowych wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Dzięki nim użytkownikom będzie łatwiej określić, czy konkretną witrynę rzeczywiście warto odwiedzić.Rzecz jasna, od dawna po wpisaniu w wyszukiwarce Google dowolnej frazy wyświetlają się pozycje, którym towarzyszą krótkie opisy. Są to jednak opisy zoptymalizowane pod SEO, stworzone przez samych właścicieli witryn. Teraz każdej z pozycji dodatkowo ma towarzyszyć ikona trzech kropek, kliknięcie w którą zaowocuje pokazaniem rozbudowanego opisu strony internetowej.Źródłem omawianych rozbudowanych opisów, jak informuje Google, ma być Wikipedia. Nie będą one zatem tworzone ręcznie. Jak można się domyślić, nie każda witryna posiada jednak własną stronę w Wikipedii. W przypadku takich serwisów Google ma wyświetlać chociażby informacje o tym, kiedy te zostały po raz pierwszy zaindeksowane. Dobre i to. Zdecydowanie byłabym skłonniejsza zaufać witrynie, która ma 10 lat, niż takiej, która dopiero co zadebiutowała.Rozbudowane opisy stron internetowych mają ostrzegać również, jeżeli połączenie z konkretną witryną nie będzie bezpieczne, na przykład ze względu na brak zastosowania protokołu HTTPS. Na dodatek, każdy z takich opisów będzie wyraźnie zaznaczał, że użytkownik ma do czynienia z rezultatem wyszukiwania, a nie reklamą.Nowa funkcja zaprezentowana przez Google jest mile widziana, zwłaszcza że ta powinna ułatwić unikanie fake newsów, stron, które je publikują i serwisów, które powstały tylko po to, by realizować próby oszustw. Niemniej, aby ta spełniała swoją funkcję, użytkownicy będą musieli rzeczywiście z niej korzystać. Mam wrażenie, że po prostu mało kto będzie miał ochotę doklikiwać się do opisu każdej strony i go czytać.Rozbudowane opisy stron w ramach testów beta trafiły wczoraj do wyszukiwarki Google w Stanach Zjednoczonych i dostępne są w przeglądarkach internetowych na desktopach i urządzeniach mobilnych, a także w aplikacji Google przeznaczonej na urządzenia z Androidem. Pewnie kwestią czasu jest ich debiut w innych krajach, w tym w Polsce.Źródło: Google , fot. tyt. Pexels/Caio